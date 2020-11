Un groupe de 62 franchit une étape menant à l'attribution de leur lot de loterie





Réclamation de lot soumise au processus concernant les gagnants liés à OLG

TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Un groupe de 62 résidents du Centre de l'Ontario et de la région du Grand Toronto a franchi une étape menant à l'attribution d'un lot MAXMILLION de 1 million de dollars remporté au tirage de LOTTO MAX du 31 mars 2020. Le groupe a également gagné 20 $ sur une autre sélection sur son billet, pour un gain total de 1 000 020 $.

Les membres du groupe sont :

Sherry Gidge de Burnt River

Amanda Morgan de Bowmanville

Barrie Mottram de Lindsay

Blair Hyland d'Oshawa

Carrie O'Sullivan de Bowmanville

Chadwick Chambo d'Omemee

Charles MacDonald de Bowmanville

Christopher Dunn de Lindsay

Currie Matthews d'Oakwood

David Hann de Kawartha Lakes

Derrick Hart de Newcastle

Dianne Anderson de Lindsay

Donna Reid de Peterborough

Douglas Wright de Courtice

Filippo Palumbo de Burketon

Grant Muller de Peterborough

Guy Cooney de Bowmanville

Hugh MacDonald de Burnt River

James Hendry de Lakefield

Jason Phillips de Bowmanville

Jenna Jones de Lindsay

Jody Henwood de Peterborough

John Anderson de Peterborough

John Kelly d'Ennismore

John Quade de Lindsay

John Turner de Lindsay

Joseph Clifford de Lindsay

Justin Mark d'Omemee

Karen Sullivan d'Ennismore

Kellie Scott de Peterborough

Kenneth Draper de Lindsay

Kenny McGillvray de Peterborough

Kerry Burrage de Dunsford

Kevin Cook d'Omemee

Linda Dooley d'Orillia

Linda Staples de Lindsay

Mark Campbell de Lindsay

Mark Canning de Peterborough

Mark Field de Lindsay

Mark Liznick de Lindsay

Mark Rodd de Lindsay

Matthew Hammer de Petersburg

Michael Bodnar d'Omemee

Michael Carroll de Whitby

Michael Fraser de Lindsay

Michael Hottinger de Whitby

Michael O'Brien de Peterborough

Michael Young d'Omemee

Nathan Renwick de Peterborough

Nicole Clifford de Lindsay

Rashad Bacchus de Lindsay

Robert Kerr de Cameron

Robert White de Lindsay

Ryan Gilchrist de Little Britain

Sean Dunn de Lindsay

Shawn Riel de Peterborough

Stephen Handley de Bethany

Steve Sipila de Peterborough

Thomas Linton de Peterborough

Victoria Warburton d'Omemee

William Johnston de Dunsford

William Lacey de Bowmanville

Comme Mme Sullivan travaille chez un détaillant de loterie OLG, le lot est visé par la définition de gain d'une personne liée à OLG. Elle n'a pas acheté ni validé le billet où elle travaille.

À ce jour, les réclamants ont franchi la première des deux étapes d'un processus appliqué aux gains des personnes liées à OLG qui comprenait une vigilance accrue concernant leur réclamation de lot.

Pour mener à bien la réclamation, le lot sera retenu pendant une période d'attente de 30 jours, conformément au processus concernant les gagnants liés à OLG, ce qui permet à OLG d'annoncer le gain. Si le lot ne fait l'objet d'aucune autre réclamation, il sera payé aux réclamants le 1er décembre 2020.

Si la date de paiement tombe sur un jour non ouvrable, le jour ouvrable suivant sera réputé la date de paiement.

Le billet a été acheté à Circle K, rue King, à Lindsay.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Réclamation de lot par une personne liée à OLG sur OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

