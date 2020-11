La Banque de Montréal rachètera ses billets à moyen terme de série H, deuxième tranche, portant intérêt à 3,34 % (fonds propres d'urgence pour non-viabilité) d'une valeur de 1 000 000 000 $





MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter l'ensemble de ses billets à moyen terme de série H, deuxième tranche, portant intérêt à 3,34 % (fonds propres d'urgence pour non-viabilité) d'une valeur de 1 000 000 000 $ et échéant le 8 décembre 2025 (les « billets »). Le rachat aura lieu le 8 décembre 2020 (la « date de rachat »). Les billets sont rachetables à la valeur nominale plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, exclusivement. L'intérêt sur les billets cessera de courir à compter de la date de rachat.

Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières. Les porteurs des billets recevront un avis à ce sujet, conformément aux modalités énoncées dans le prospectus des billets.

