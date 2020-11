Terranueva annonce des changements au sein de son équipe de direction





MONTRÉAL, 02 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la «Société»). Le Conseil d'administration de Terranueva dévoile aujourd'hui une nouvelle structure organisationnelle. Monsieur Peter Polatos agira désormais à titre de Président et Chef de la direction par intérim de l'organisation, ainsi qu'administrateur de la Société.



« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de Terranueva à titre de Président et Chef de la direction par intérim », affirme M. Polatos. « En aidant l'équipe à réaliser sa vision stratégique, je peux contribuer à accélérer le développement de l'entreprise vers la prochaine phase de croissance ».

« L'arrivée de Peter Polatos coïncide avec les progrès récents provenant de l'exploitation de notre génétique », souligne Francisco Perez Junior, vice-président et chef des opérations de Terranueva. « En effet, nous avons réussi, grâce à nos méthodes de cultures, des avancées notables en atteignant un niveau de THC qui comblera pleinement les attentes du marché du cannabis et facilitera le développement de nos produits ».

À propos de Peter Polatos

M. Polatos est président d'IPC (Investissements Polatos Corp), une firme spécialisée en financement alternatif et en restructuration d'entreprise. Il est également l'un des membres fondateurs du Fonds de Placements Immobilier BTB (BTB-Un.TO) et membre du comité de placement de l'organisation où il a déjà occupé les fonctions de vice-président, acquisitions et secrétaire adjoint jusqu'au 31 mars 2009.

Jusqu'en septembre 2005, il a occupé la fonction de vice-président adjoint de Colliers International (Québec) inc., après quatre années (novembre 2001 à juillet 2005) au Technoparc Saint-Laurent comme vice-président, Expansion des affaires et cinq ans (mars 1996 à septembre 2001) à titre de consultant senior à la Banque Nationale du Canada.

Peter Polatos possède une vaste expérience du monde des affaires et de l'immobilier, tant en matière de réorganisation que de restructuration, de gestion, d'acquisition ou de vente d'immeubles. Il détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Concordia obtenue en mars 1997.

Départ et efficience au sein de la Direction

Suite à ces changements organisationnels et à l'évolution de son plan stratégique, Terranueva annonce le départ immédiat de Pierre Ayotte, Rafaël Percopo et Louis Doyle, anciennement et respectivement Président et Chef de la direction, Chef de l'assurance qualité et Chef de la conformité. Messieurs Percopo et Doyle demeurent toutefois administrateurs au sein du Conseil d'administration de la Société.

À PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva s'appuie sur la recherche et développement, l'innovation et l'efficience opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l'industrie émergente du cannabis.

Son objectif est de fournir sur le marché canadien comme à l'international, du cannabis médicinal de première qualité. Pour atteindre son objectif, Terranueva met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovation dans l'automatisation de ces processus. Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission.

Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter www.terranueva.ca.

La CSE, et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

