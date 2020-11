Justin Huff, ancien haut responsable du CFIUS, rejoint les rangs de Dorsey





Le cabinet juridique international Dorsey & Whitney LLP a annoncé aujourd'hui que Justin Huff, ancien haut responsable du CFIUS, avait rejoint le cabinet en tant qu'associé dans son bureau de Washington D.C.

Avant de rejoindre le cabinet privé, M. Huff a occupé le poste de directeur adjoint au département du Trésor des États-Unis, chargé de la présidence du Comité sur l'investissement étranger aux États-Unis (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), un comité inter-agences qui examine les fusions et acquisitions transnationales ainsi que certaines transactions d'investissement afin de détecter d'éventuels problèmes en termes de sécurité nationale. M. Huff a dirigé l'examen de centaines de demandes adressées au CFIUS et mené des analyses approfondies de sécurité nationale sur des transactions dans un large éventail d'industries, y compris la biotechnologie, l'agriculture, la technologie, les télécommunications, l'immobilier et l'énergie, entre autres. M. Huff s'est également engagé dans des communications inter-agences approfondies et dans la recherche d'un consensus avec les huit autres agences du CFIUS.

Avant son poste au Trésor, M. Huff a été analyste principal du renseignement pour le compte du Département de la Sécurité intérieure et de la Coordination des urgences des États-Unis au Département de l'agriculture des États-Unis, où il était en charge de la gestion des exigences ministérielles et de la communication d'informations aux fonctionnaires de la Maison Blanche ainsi qu'à d'autres agences fédérales. Il a également été conseiller principal en renseignement au Bureau du directeur du renseignement national (Office of the Director of National Intelligence), où il a travaillé dans les départements et organismes fédéraux pour rallier le soutien inter-agences aux initiatives visant à améliorer le partage du renseignement et des informations entre les départements fédéraux et la communauté du renseignement.

Après avoir servi pendant plus d'une décennie dans le gouvernement fédéral à titre de responsable de la sécurité nationale, M. Huff est entré dans la pratique du droit privé en rejoignant un autre cabinet juridique international. M. Huff a conseillé des clients nationaux et internationaux sur les réglementations du CFIUS et leur impact dans le cadre de centaines de transactions commerciales transfrontalières de premier plan. Les clients apprécient chez M. Huff sa connaissance approfondie de la réglementation et des processus du CFIUS et sa capacité à trouver des solutions pratiques et sensibles aux affaires, que ce soit dans le cadre d'une transaction en cours ou d'une enquête ou d'un examen du CFIUS après clôture.

M. Huff rejoint une équipe expérimentée d'avocats de Dorsey qui depuis 1988 déposent et gèrent des notifications et des enquêtes du CFIUS pour le compte de clients nationaux et internationaux dans le cadre de fusions et acquisitions transfrontalières et de transactions d'investissement. Les avocats de Dorsey ont comparu pour le compte de divers clients devant le CFIUS et, grâce à cette vaste expérience, ont développé des relations, excellentes, étroites et mutuellement respectueuses avec la direction et le personnel du CFIUS, y compris en rencontrant directement des fonctionnaires de Washington, DC lorsque l'opportunité s'en est présentée.

« Grâce à son expérience en tant que cadre supérieur du CFIUS, Justin connaît non seulement les règlements du CFIUS, mais également les processus et la pratique internes du CFIUS », a déclaré Bill Stoeri, associé directeur de Dorsey. « À la lumière des changements importants dans la réglementation du CFIUS, y compris l'adoption de la loi « Foreign Investment Risk Review Modernization Act » (FIRRMA) de 2018, l'élargissement de la compétence du CFIUS, les exigences en matière de dépôt obligatoire et l'expansion des opérations et de l'autorité du CFIUS, l'expertise et l'expérience de Justin vont aider les clients de Dorsey à faire face aux exigences réglementaires croissantes imposées aux transactions transfrontalières. »

