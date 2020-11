Avis aux médias - Point de presse du Parti Québécois

Corporation Terranueva (« Terranueva » ou la «Société»). Le Conseil d'administration de Terranueva dévoile aujourd'hui une nouvelle structure organisationnelle. Monsieur Peter Polatos agira désormais à titre de Président et Chef de la direction par...

Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de santé et de santé mentale, Joël...