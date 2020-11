The Estée Lauder Companies atteint des objectifs décisifs en matière de climat ? Net Zéro, RE100 ? et se fixe de nouveaux objectifs basés sur la science





The Estée Lauder Companies (ELC) a annoncé aujourd'hui avoir atteint les objectifs de zéro émission nette (Net Zéro) et d'un approvisionnement à 100 % en électricité renouvelable au niveau mondial pour ses opérations directes, atteignant ainsi l'objectif défini par la société lorsqu'elle a rejoint RE1001. Sur la base de ce résultat, la société a également réalisé son ambition de définir des objectifs de réduction des émissions basés sur la science pour ses opérations directes et sa chaîne de valeur, mettant la société en position d'agir de manière encore plus décisive contre les changements climatiques au cours de la prochaine décennie.

« L'annonce d'aujourd'hui signale un nouveau degré d'ambition et de dévouement à l'égard de l'action climatique pour The Estée Lauder Companies. La définition d'objectifs ambitieux conformes aux dernières avancées de la science climatique témoigne de nos valeurs et de notre engagement à gérer nos activités pour le long terme », a déclaré Fabrizio Freda, président et chef de la direction de The Estée Lauder Companies. « Au cours de cette décennie décisive pour l'action climatique, nous continuerons d'accélérer nos efforts afin de garantir une planète saine et belle pour les générations futures. »

Pour atteindre ses objectifs de zéro émission nette et RE100 (100 % d'énergies renouvelables) au plus tard en 2020, ELC s'est focalisée avant tout sur la réduction de son empreinte carbone opérationnelle, en déployant des solutions de haute qualité et en investissant dans des projets injectant sur le réseau des capacités supplémentaires d'énergies renouvelables. L'approche de portefeuille inclut la signature d'un contrat d'achat d'électricité virtuelle portant sur 22 mégawatts (MW) d'énergie éolienne de la centrale éolienne de Ponderosa dans l'Oklahoma, scellant le plus important accord jamais conclu par la société dans les énergies renouvelables. La centrale éolienne de Ponderosa couvrira à elle seule plus de la moitié de la consommation électrique de la société avec des technologies d'énergies renouvelables.

ELC a complété son portefeuille mondial d'énergies renouvelables en installant des panneaux solaires, au sol et sur les toits, dans ses installations à travers le monde, portant le total global de la société à plus de 5 MW de capacité solaire. Sur les marchés où les opérations d'ELC ont une empreinte carbone comparativement plus faible, la société a acheté des certificats d'énergie renouvelable, ou leur équivalent international, afin de soutenir la production locale d'énergie renouvelable. Pour ce qui concerne les émissions annuelles restantes de ses opérations, ELC a acheté des crédits du projet Massachusetts Tri-City Forestry en Amérique du Nord, qui protège 6 500 acres de terres forestières du domaine public contre une exploitation forestière commerciale excessive et assure la gestion durable à long terme de la forêt.

Helen Clarkson, PDG du Climate Group, a affirmé : « Nous félicitons The Estée Lauder Companies pour son fantastique travail pour passer à l'électricité renouvelable à l'échelle mondiale. Lorsque de grandes entreprises comme The Estée Lauder Companies ont en ligne de mire un objectif ambitieux, elles sont en mesure de produire d'énormes changements à un rythme rapide. C'est exactement le genre de leadership dont nous avons besoin au cours de la décennie du climat, alors que nous oeuvrons à diviser les émissions mondiales par deux. »

Les nouveaux objectifs d'ELC en matière de climat renforcent un héritage de gestion de la société avec une optique de long terme et de concentration sur les besoins des générations futures. Les objectifs abordent les émissions des niveaux 1, 2 et 3, ils sont validés et approuvés de manière indépendante par l'initiative Science Based Targets (iSBT) :

The Estée Lauder Companies s'engage à réduire d'ici 2030 ses émissions absolues de GES des niveaux 1 et 2 de 50 % par rapport à l'année de référence 2018. Cet objectif est en adéquation avec les réductions nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5°C, l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris.

The Estée Lauder Companies s'engage également à réduire les émissions de GES de niveau 3 des biens et services achetés, des transports et de la distribution en amont, ainsi que des voyages d'affaires de 60 % par revenu unitaire au cours de la même période. Cet objectif pour les émissions de la chaîne de valeur d'ELC (Niveau 3) satisfait aux critères de l'iSBT pour des objectifs ambitieux au niveau de la chaîne de valeur, ce qui signifie qu'elles sont conformes aux meilleures pratiques actuelles.

Pour aborder le cadre plus large du traitement de l'empreinte carbone au-delà de ses opérations directes, ELC tirera parti de ses succès et enseignements après avoir atteint les objectifs Net zéro et RE100. En procédant ainsi, la société prévoit de mettre en oeuvre des solutions intégrées et de favoriser la création conjointe de valeur avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement et les fabricants tiers.

« The Estée Lauder Companies est profondément engagée envers l'action climatique depuis de nombreuses années et, en 2020, nous avons non seulement tenu nos engagements, mais aussi pris des mesures pour accélérer davantage les progrès. À un moment aussi critique pour notre planète et les communautés à travers le monde, nous savons que ce travail est plus important que jamais », a déclaré Nancy Mahon, vice-présidente principale du département Global Corporate Citizenship and Sustainability chez The Estée Lauder Companies. « Les événements de cette année n'ont fait que souligner l'urgence et l'exigence de l'action climatique et nous sommes déterminés à faire notre part, collaborant avec des partenaires pour relever l'un des plus grands défis de notre temps. »

Pour de plus amples informations au sujet des engagements et objectifs d'ELC en matière de climat, consultez le Rapport sur l'engagement citoyen et le développement durable de l'exercice 2020.

Mise en garde concernant les informations liées à l'engagement citoyen et au développement durable :

Le présent communiqué de presse contient des informations à propos de nos objectifs et efforts en matière d'engagement citoyen et de développement durable. La réalisation des objectifs implique certains risques et incertitudes, comme des modifications possibles dans nos activités (par ex. acquisitions, cessions ou nouveaux sites de production ou de distribution), les normes en fonction desquelles les performances sont mesurées, les hypothèses sous-jacentes à un objectif particulier et notre capacité à rendre compte avec précision d'informations particulières. Les résultats réels pourraient différer de nos objectifs affichés ou des résultats que nous attendons. Il est également possible que nous décidions de modifier ou de ne pas poursuivre certains objectifs ou initiatives. En outre, les normes en fonction desquelles les efforts en matière de citoyenneté et de durabilité et les questions connexes sont mesurés sont en développement et évoluent, et certains domaines sont sujets à des suppositions. Les normes et suppositions pourraient changer au fil du temps. Par ailleurs, les déclarations faites au sujet de le société, de ses activités ou des efforts menés pourraient ne pas s'appliquer à toutes les unités commerciales (par ex. celles qui ont été rachetées récemment). Nous déclinons toute responsabilité de mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse ou de continuer à rendre compte de quelque information que ce soit.

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des plus importants fabricants et distributeurs au monde de soins pour la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité. Les produits de la Société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M?A?C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.

1 ELC a rejoint la campagne RE100 en 2017. Veuillez consulter le site www.there100.org pour obtenir de plus amples informations.

