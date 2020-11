Les Subaru Outback et Legacy 2021 : Commodité, performances, sécurité et excellent rapport qualité-prix





L'Outback 2021, toujours très polyvalente, affiche un PDSF de départ de 30 995 $

La Legacy 2021, synonyme de raffinement, affiche un PDSF de départ de 26 695 $

Sécurité accrue, style rehaussé, phares directionnels à DEL et rappel de non-bouclage des ceintures de sécurité arrière désormais de série sur toutes les versions

Volant chauffant désormais de série sur les versions Touring et de gamme supérieure

Nouvelle couleur : bronze étincelant métallisé

MISSISSAUGA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Pour 2021, l'Outback combine le confort et la tenue de route d'une voiture aux atouts qui en font un véritable VUS Subaru, comme la traction intégrale symétrique à prise constante de série, la garde au sol de 220 mm et le X-Mode avec limiteur de vitesse en descente de série. De plus, la version Outdoor XT à l'allure robuste est encore plus prête pour les sentiers grâce à ses nouvelles capacités. L'Outback 2021 offre un ensemble impressionnant au prix de départ attrayant de 30 995 $.

Très bien équipée, la Subaru Legacy 2021 au comportement raffiné convient à tous les styles d'automobilistes. À l'instar de l'Outback, la Legacy est toujours équipée de la traction intégrale symétrique à prise constante de série et conserve un PDSF de départ inférieur à celui de plusieurs de ses concurrentes à traction avant, soit rien que 26 695 $.

Construites sur la plateforme globale Subaru qui procure une incroyable sécurité, les Outback et Legacy 2021 sont animées par des moteurs aux performances variées qui offrent un bon rendement énergétique. Ces véhicules reçoivent de série un moteur SUBARU BOXER de 2,5 L à injection directe livrant 182 ch et 176 lb-pi de couple. Les Outback XT et Legacy GT sont animées par un moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L développant 260 ch et 277 lb-pi de couple.

Ce duo dynamique bénéficie aussi des plus récents dispositifs axés sur le confort, la commodité et la sécurité, notamment la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSightMD et les phares directionnels à DEL, et ajoute à sa palette 2021 la nouvelle couleur bronze étincelant métallisé.

OUTBACK 2021 : SEPT VERSIONS

Au Canada, la Subaru Outback 2021 se déclinera en sept versions : Convenience, Touring, Limited, Premier, Outdoor XT, Limited XT et Premier XT.

À seulement 30 995$, l'Outback Convenience comprend de nombreux équipements de série, comme la traction intégrale symétrique à prise constante, le système EyeSightMD avec aide au centrage, un système d'infodivertissement unique à écran tactile double de 7 po avec commandes de chauffage et climatisation et commandes multimédia, CarPlay d'Apple, Android Auto et bien plus encore.

La commande automatiquement de la température est aussi livrée de série sur l'Outback d'entrée de gamme, tout comme les sièges avant chauffants, le siège du conducteur à 10 réglages électriques, les glaces avant à commande monotouche à l'ouverture et la fermeture et le verrouillage automatique des portes. La connectivité Bluetooth pour cellulaire et la lecture audio en transit, deux ports USB à l'arrière, les phares de route assistés, les antibrouillards à DEL, le frein de stationnement électronique et la fonction de retenue automatique du véhicule équipent aussi l'Outback d'entrée de gamme. De plus, le millésime 2021 bonifie la sécurité de série avec les phares automatiques et directionnels à DEL et le rappel de non-bouclage des ceintures de sécurité arrière.

Parmi les autres caractéristiques de série, mentionnons le système actif d'orientation du couple, le X-Mode avec limiteur de vitesse en descente, le lave-caméra arrière, le cache-bagages rétractable d'un seul geste et les longerons de toit avec traverses et boucles d'arrimage intégrées.

Sur la version Touring s'ajoutent le volant chauffant, précédemment livrable sur la version Limited, ainsi que les roues de 17 po en alliage, les rétroviseurs extérieurs et intérieur autoatténuants, le toit ouvrant inclinable et coulissant à commande électrique, la clé de proximité avec bouton de démarrage, le volant et le sélecteur de vitesses gainés de cuir, la climatisation automatique bizone, la commande monotouche à l'ouverture et la fermeture sur toutes les glaces et les Services connectés Subaru STARLINK avec abonnement gratuit de trois ans.

L'Outback Touring comprend de plus le freinage automatique en marche arrière et le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angles morts Subaru (SRVD) qui inclut la surveillance d'angles morts, l'assistance au changement de voie et le système d'avertissement de circulation transversale arrière ainsi qu'un système d'infodivertissement de gamme supérieure avec écran tactile vertical de 11,6 po de style tablette qui intègre les commandes du véhicule, les commandes de chauffage et de climatisation et les commandes multimédia.

Enfin, l'Outback Touring est équipée du hayon à commande électrique avec capteur d'ouverture mains libres ainsi que du bouton de fermeture et de verrouillage centralisé qui permet de fermer le hayon et de verrouiller toutes les portes par la simple pression sur un bouton. L'Outback Touring se détaille à 35 195 $.

Proposée à 39 195 $, l'Outback Limited comprend en plus la navigation intégrée au système d'infodivertissement avec écran de 11,6 po, ainsi que le système audio harman kardon de catégorie supérieure à 12 haut-parleurs, le garnissage en cuir, la fonction mémoire liée au siège du conducteur et aux rétroviseurs et l'assise réglable en longueur sur le siège du conducteur.

Sur la version Limited s'ajoutent le chargeur sans fil pour cellulaire, le siège du passager avant à 8 réglages électriques, les sièges chauffants aux places d'extrémités à l'arrière, des aérateurs de chauffage et de climatisation sur la console arrière, les carénages sous-carrosserie avant et arrière peints de couleur argentée et les roues de 18 po en alliage.

Quant à la version Premier qui se détaille à 41 195 $, elle reçoit en plus le garnissage en cuir Nappa, les sièges avant ventilés, le lecteur CD sur console centrale, la caméra avant, les rétroviseurs extérieurs repliables au fini chrome satiné et le système primé d'alerte aux distractions Subaru DriverFocus.

Pour les amoureux du plein air qui cherchent un véhicule pratique et à leur image, la version Outback Outdoor XT répond présente. Issue de la très compétente Outback, cette version reçoit un système X-Mode amélioré à double fonction qui comprend les modes Snow/Dirt (neige/gravier) et Deep Snow/Mud (neige profonde/boue) pour hausser encore plus les capacités à se rendre presque n'importe où, une caméra avant, des tapis protecteurs toutes saisons en caoutchouc, un garnissage à l'épreuve des intempéries, doux au toucher et orné de coutures contrastantes en fil vert et un pneu de secours pleine grandeur. Cette version se distingue enfin par ses roues de 18 po en alliage, son écusson XT ainsi que sa calandre et ses rétroviseurs au fini noir. La version Outdoor XT se détaille à 39 295$.

Les versions Limited XT et Premier XT bénéficient des mêmes caractéristiques que les versions Limited et Premier, en plus du moteur SUBARU BOXER de 260 ch et de l'écusson XT sur le hayon et les tapis protecteurs. L'Outback Limited XT se détaille à 41 995$ et l'Outback Premier XT, à 43 995$.





Prix de la Subaru Outback 2021 Modèle PDSF Convenience 30 995 $ Touring 35 195 $ Limited 39 195 $ Premier 41 195 $ Outdoor XT 39 295 $ Limited XT 41 995 $ Premier XT 43 995 $

LEGACY 2021 : SIX VERSIONS

Au Canada, la Subaru Legacy 2021 se déclinera en six versions : Convenience, Touring, Limited, Premier, Limited GT et Premier GT.

Avec un prix de départ fixé à 26 695 $, la Legacy Convenience bénéficie d'une longue liste d'équipements de série, notamment la traction intégrale symétrique à prise constante, le système EyeSight avec aide au centrage, un système d'infodivertissement unique à écran tactile double de 7 po avec commandes de chauffage et de climatisation et commandes multimédia, CarPlay d'Apple, Android Auto et bien plus encore.

La climatisation automatique figure aussi sur la liste d'équipement de série de la Legacy d'entrée de gamme, tout comme les sièges avant chauffants, le siège du conducteur à 10 réglages électriques, les glaces avant à commande monotouche à l'ouverture et la fermeture, le verrouillage automatique des portes, la connectivité Bluetooth pour cellulaire et la lecture audio en transit, deux ports USB à l'arrière, les phares directionnels et automatiques à DEL avec phares de route assistés, le frein de stationnement électronique et le rappel de non-bouclage des ceintures de sécurité arrière en nouveauté pour le millésime 2021.

Sur la version Touring s'ajoutent les roues de 17 po en alliage, les antibrouillards à DEL, les rétroviseurs extérieurs et intérieur autoatténuants, le toit ouvrant inclinable et coulissant à commande électrique, la clé de proximité avec bouton de démarrage, le volant et le sélecteur de vitesses gainés de cuir, la climatisation automatique bizone, la commande monotouche à l'ouverture et la fermeture sur toutes les glaces et les Services connectés Subaru STARLINK avec abonnement gratuit de trois ans.

Sur la Legacy Touring s'ajoutent le volant chauffant pour 2021, le freinage automatique en marche arrière et le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angles morts Subaru (SRVD) qui inclut la surveillance d'angles morts, l'assistance au changement de voie et le système d'avertissement de circulation transversale arrière ainsi qu'un système d'infodivertissement de gamme supérieure avec écran tactile vertical de 11,6 po de style tablette qui comprend les commandes du véhicule, les commandes de chauffage et de climatisation et les commandes multimédia. La Legacy Touring se détaille à 30 695 $.

Proposée à 34 495 $, la Legacy Limited comprend en plus la navigation intégrée au système d'infodivertissement avec écran de 11,6 po, le chargeur sans fil pour cellulaire, ainsi que le système audio harman kardon de catégorie supérieure à 12 haut-parleurs, le garnissage en cuir, la fonction mémoire liée au siège du conducteur et aux rétroviseurs et l'assise réglable en longueur sur le siège du conducteur. Sur la version Limited s'ajoutent aussi le siège du passager avant à 8 réglages électriques, les sièges chauffants aux deux places d'extrémités à l'arrière, des aérateurs de chauffage et climatisation sur la console arrière et les roues de 18 po en alliage.

Quant à la version Premier qui se détaille à 36 495 $, elle reçoit en plus le garnissage en cuir Nappa, les sièges avant ventilés, le lecteur CD sur console centrale, la caméra avant, les rétroviseurs extérieurs repliables au fini chrome satiné et le système primé d'alerte aux distractions Subaru DriverFocus.

Les versions GT à moteur turbo reçoivent les mêmes équipements que les versions Limited et Premier, auxquels s'ajoutent le moteur SUBARU BOXER de 260 ch, les nouvelles roues en alliage peintes gris fusil, ainsi que les pédales en alliage d'aluminium, l'échappement à double sortie chromée et l'écusson GT sur le couvercle du coffre et les tapis. La Legacy Limited GT se détaille à 37 395 $ et la Premier GT, à 39 395 $.





Prix de la Subaru Legacy 2021 Modèle PDSF Convenience 26 695 $ Touring 30 695 $ Limited 34 495 $ Premier 36 495 $ Limited GT 37 395 $ Premier GT 39 395 $

Les Outback et Legacy 2021 arriveront chez les concessionnaires Subaru cet automne.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

