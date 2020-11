SDS (Software Daten Service) obtient le statut Oracle Exadata Optimized





SDS a annoncé aujourd'hui qu'il avait obtenu le statut Oracle Exadata Optimized grâce à Oracle PartnerNetwork (OPN), apportant la preuve que SDS GEOS 7.9.0 avait été testé et réglé sur Oracle Exadata Database Machine afin d'offrir à sa clientèle la vitesse, l'évolutivité et la fiabilité. SDS est un membre Platinum d'OPN.

Avec le bouleversement qui sévit dans le secteur financier, seules quelques entreprises arrivent à établir de nouvelles normes numériques et à garantir parallèlement la sécurité dans des dimensions de performance maximales. Dans le cadre d'une preuve de concept (en anglais, PoC) réalisée au centre de solutions Oracle, on a mesuré le débit de traitement des ordres de bourse de SDS GEOS. Le test de SDS GEOS 7.9.0 a été réalisé sur un Oracle Exadata X8M, configuré comme un système de base de données avec un RAC à deux noeuds, et un total de 32 coeurs d'unité centrale et 64 Go de mémoire attibués à la charge de travail, entraînant un débit plus que convaincant de 795,9 ordres/sec par rapport aux 100 à 400 ordres par seconde, actuellement satisfaisants. Ceci prouve indéniablement que SDS GEOS fonctionne de manière très efficace sur Oracle Exadata Database Machine et que SDS est un partenaire sûr et évolutif pour les charges de travail les plus importantes.

Oracle Exadata Optimized fait partie du programme Oracle Exastack Optimized qui permet à des partenaires, comme SDS, d'exploiter des ressources d'activation OPN et des environnements de laboratoire dédiés pour leur permettre d'élaborer, de tester et de régler leurs applications sur des systèmes conçus par Oracle Exadata.

En obtenant le statut Oracle Exadata Optimized, Oracle récompense SDS pour son élaboration, ses tests et ses réglages de SDS GEOS sur Oracle Exadata. Cela témoigne de la capacité de SDS à garantir à une clientèle exigeante, un niveau extrême des performances et de la fiabilité.

« Avec Oracle, SDS a pu tester une nouvelle dimension de performance dans le domaine du traitement des ordres sur titres. Il s'agit d'un indicateur essentiel qui montre que l'on peut dépasser les limites de performance des systèmes bancaires et des fournisseurs de services de transaction associés, en particulier en cas de besoin dans un environnement commercial volatil et fortement marqué par la crise. Un rythme d'environ 100 à 400 ordres par seconde suffisent généralement aux grands négociants en valeurs mobilières sur les marchés financiers les plus importants d'Europe pour garantir à leur clientèle un envoi immédiat au centre de négociation, même en cas de volumes d'ordres très importants. Cette exigence a été dépassée de 700 % lors de notre test en laboratoire, ce qui prouve clairement que SDS GEOS fonctionne très efficacement avec Oracle et que SDS est un partenaire sûr et évolutif pour les charges de travail les plus importantes de cette pile technologique », a signalé Ernst Kendlbacher, directeur général de SDS, en parlant des résultats obtenus pour Oracle Exastack Optimized.

« Oracle Exastack Optimized récompense les partenaires qui ont optimisé leurs solutions sur une infrastructure complète, intégrée et adaptée à l'informatique dans le cloud afin de leur permettre d'accélérer l'innovation, de débloquer de nouvelles fonctionnalités et d'offrir une valeur ajoutée aux utilisateurs », a déclaré David Hicks, vice-président du développement commercial de l'écosystème mondial des éditeurs de logiciels indépendants chez Oracle. « En obtenant le statut Oracle Exadata Optimized, SDS a prouvé que SDS GEOS est testé et réglé pour fonctionner avec Oracle Exadata et fournir à sa clientèle des performances, une évolutivité et une fiabilité optimales ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sds.at ou http://www.oracle.com/partners/goto/exastack ou http://www.oracle.com/partners.

