La Fondation Asie Pacifique du Canada dirigera la première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud





TORONTO, 02 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que partenaire unique d'un accord bilatéral de libre-échange du Canada en Asie et passerelle principale à la région avec un accès stratégique aux chaînes de valeur régionales et mondiales, la Corée du Sud représente une possibilité de croissance unique pour les propriétaires de petites entreprises canadiennes et les femmes entrepreneures, particulièrement alors que le Canada cherche à diversifier et à étendre ses possibilités commerciales dans le cadre de sa reprise économique post-COVID-19.



La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada), avec l'appui du gouvernement du Canada, dirigera la première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud les 3 et 4 novembre 2020.

La conférence virtuelle de deux jours fait suite au succès de la première mission commerciale exclusivement féminine du Canada au Japon de la FAP Canada, en avril 2019. Elle mettra en vedette des dirigeantes sud-coréennes et canadiennes du monde des affaires, du gouvernement et de la technologie, ainsi que des séances de présentation d'entreprises par les déléguées afin de mettre en valeur l'innovation canadienne dirigée par des femmes.

« Je suis ravie de diriger ce groupe talentueux et dynamique d'entrepreneures pour aider à renforcer les liens entre le Canada et la Corée du Sud » déclare la coprésidente de mission, madame Songyee Yoon, Ph. D., présidente de NCSOFT et PDG de NCWEST. « Ces déléguées sont des exemples inspirants de la manière dont les femmes peuvent jouer un rôle de premier plan dans la croissance de nos économies lors de la reprise post-pandémie. »

La mission se concentre sur la promotion des entrepreneures dans les secteurs des STIM qui fournissent des services, des produits et des solutions de soins pour soutenir les soins et le mode de vie des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées.

« Le traitement préférentiel réservé aux entreprises canadiennes par l'ALE entre le Canada et la Corée devrait aider nos entrepreneurs à obtenir des résultats positifs », affirme la directrice de projet, Christine Nakamura, vice-présidente, bureau de Toronto, Fondation Asie Pacifique du Canada. « Soutenir les PME dirigées par des femmes qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi une bonne décision économique pour le Canada. »

La mission de la FAP Canada sera suivie de la mission commerciale virtuelle du gouvernement du Canada en Corée du Sud, annoncée récemment et dirigée par l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international. La mission de la ministre Ng se déroulera au moyen d'une conférence Web le 5 novembre 2020 et comprendra des événements sectoriels visant à aider les entreprises, notamment celles des secteurs des sciences de la vie et des technologies de l'information et des communications, à tirer profit de l'accord de libre-échange entre le Canada et la Corée (ALECC) et des possibilités offertes par le secteur numérique de la région.

Les 3 et 4 novembre, la ministre Ng participera à la mission de la FAP Canada afin de soutenir les entrepreneures cherchant à élargir leur entreprise vers le marché sud-coréen.

Liens principaux :

Personnes-ressources :



Renseignements :

A.W. Lee, gestionnaire de programme

Stratégie de croissance pour la diversité et l'inclusion pour les femmes entrepreneures en Asie Pacifique

Fondation Asie Pacifique du Canada

a.w.lee@asiapacific.ca

Media :

Michael Roberts, directeur de la communication

Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca

Suivez-nous sur Twitter : @AsiaPacificFdn

Aimez notre page sur Facebook : Fondation Asie Pacifique du Canada

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 13:35 et diffusé par :