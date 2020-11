Sécurité alimentaire : des acteurs clés se joignent à la table métropolitaine





MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La table métropolitaine sur la sécurité alimentaire mise sur pied par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pourra bénéficier de la contribution de plusieurs acteurs clés des milieux agricole, municipal, gouvernemental, scientifique, industriel et communautaire afin de cibler et de mettre en oeuvre des projets concrets visant à assurer la sécurité alimentaire du Grand Montréal.

À M. Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, président du comité consultatif agricole de la CMM et président de la table, se joignent ainsi 11 collaborateurs chevronnés et directement concernés par l'enjeu de sécurité alimentaire :

M. Georges Archambault, président et chef de la direction, Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)

M. Martin Aubé, directeur général du développement des industries, ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)

M me Anne-Marie Aubert , coordonnatrice, Conseil du Système alimentaire montréalais (Conseil SAM)

, coordonnatrice, Conseil du Système alimentaire montréalais (Conseil SAM) M. Jacques Beaupré, directeur - Direction Laurentides-Laval-Lanaudière, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)

M. Mathieu Charbonneau , directeur général, CargoM

, directeur général, CargoM M. Thierry Deroo , coordonnateur - Affaires métropolitaines, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

, coordonnateur - Affaires métropolitaines, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) M. Massimo Iezzoni , directeur général, CMM

, directeur général, CMM M me Suzy Peate, coordonnatrice exécutive - Direction de la planification du territoire métropolitain, CMM

Suzy Peate, coordonnatrice exécutive - Direction de la planification du territoire métropolitain, CMM M. Vincent Robillard , conseiller en recherche et responsable des dossiers en agriculture, CMM

, conseiller en recherche et responsable des dossiers en agriculture, CMM M. Charles-Félix Ross, directeur général, Union des producteurs agricoles (UPA)

Mme Chantal Vézina, directrice générale, Conseil des Industries Bioalimentaires de l'Île de Montréal (CIBÎM)

« La sécurité alimentaire pour une population dépend de la capacité de chaque maillon du système bioalimentaire, c'est-à-dire la production agricole, la transformation et la distribution alimentaire, à jouer son rôle efficacement. Tous ensemble, nous avons un beau défi devant nous pour améliorer leur synergie et rendre ce système plus résilient et diversifié, notamment en raison du contexte, mais je suis persuadé qu'avec un comité de travail aussi solide nous serons en mesure de réaliser des projets porteurs, qui permettront d'assurer la sécurité alimentaire pour tous, et aussi de stimuler la relance des entreprises éprouvées par la pandémie », a souligné M. Charron.

En plus de siéger à la table centrale, qui fait figure d'instance décisionnelle, chacun des membres agira plus spécifiquement au sein de l'un des quatre comités techniques formés : optimisation de la chaîne d'approvisionnement, présidé par M. Charbonneau (CargoM); innovation et diversification, présidé par M. Archambault (IRDA); accès à une saine alimentation, présidé par Mme Aubert (Conseil SAM); promotion et achat local, présidé par Mme Vézina (CIBÎM).

Afin d'appuyer les membres de la table et des comités techniques dans leurs travaux et d'alimenter leurs réflexions sur les divers enjeux touchant la sécurité alimentaire, un forum d'échanges regroupant des experts et de multiples intervenants du Grand Montréal sera organisé au début de 2021.

Rappelons que la création de la table métropolitaine sur la sécurité alimentaire est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du Plan métropolitain de développement agricole 2020-2025 (PMDA), un outil récemment adopté par la CMM afin de mieux soutenir la croissance des activités agricoles et agroalimentaires dans le Grand Montréal.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4 360 km2. La CMM exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement. Pour plus de détails : www.cmm.qc.ca.

