Loomis Sayles renforce ses équipes d'une unité dédiée au crédit libellé européen et propose une gamme complète de services d'investissement en euros





Loomis, Sayles & Company, filiale de Natixis Investment Managers, annonce aujourd'hui la mise en place d'une équipe de crédit européenne. L'équipe "Euro Credit", composée de huit personnes, lance également sans délai trois stratégies d'investissement de crédit en euros. Les produits de crédit Loomis Sayles Euro Investment Grade Credit, Loomis Sayles Euro Sustainable Investment Grade Credit et Loomis Sayles Euro High Yield sont dorénavant disponibles pour la gestion distincte de comptes institutionnels.

L'équipe chargée des crédits en euros de Loomis Sayles opère depuis le nouveau bureau européen de Loomis Sayles, Loomis Sayles & Company, L.P. - la filiale néerlandaise basée à Utrecht, aux Pays-Bas. L'équipe, qui compte sept gestionnaires de portefeuille et un gestionnaire de produit, sera codirigée par les gestionnaires de portefeuille Rik den Hartog et Pim van Mourik Broekman. Ils quittent Kempen Capital Management pour rejoindre Loomis Sayles.

L'équipe Euro Credit de Loomis Sayles

Rik den Hartog, co-responsable, gestionnaire de portefeuille

Pim van Mourik Broekman, co-responsable, gestionnaire de portefeuille

Luuk Cummins, gestionnaire de portefeuille

Sipke Moes, gestionnaire de portefeuille

Quirijn Landman, gestionnaire de portefeuille

Marco Zanotto, gestionnaire de portefeuille

Ronald Schep, gestionnaire de portefeuille

Jeroen Potma, gestionnaire de portefeuille

"Cette équipe "Euro Credit" a le potentiel pour apporter quelque chose d'unique et d'exceptionnel à notre organisation. Nous sommes ravis de les accueillir chez Loomis Sayles et de nous établir aux Pays-Bas", a déclaré Kevin Charleston, président et directeur général. " À l'instar de toutes les équipes d'investissement de Loomis Sayles, leur processus d'investissement s'appuie sur une philosophie d'investissement différenciée, caractérisée par un solide palmarès en matière de génération d'alpha."

La conviction fondamentale qui sous-tend toutes les stratégies de l'équipe est que les marchés du crédit sont inefficaces et qu'une recherche rigoureuse fait apparaître des opportunités. L'équipe vise à générer de l'alpha, en conjuguant une vision descendante et une analyse ascendante des investissements pour construire les portefeuilles. Elle se veut résolument tournée vers le risque et privilégie la qualité. L'analyse ESG est intégrée à la recherche fondamentale effectuée par chaque gestionnaire de portefeuille. En outre, l'équipe s'engage activement auprès des émetteurs et met à profit l'influence des investisseurs pour orienter les comportements des entreprises.

"Les trois stratégies lancées aujourd'hui jouent un rôle important dans notre offre d'investissement, en particulier pour notre vaste clientèle croissante en Europe et au Moyen-Orient, pour laquelle le crédit européen et les critères ESG sont des composantes essentielles de leurs portefeuilles", a déclaré Chris Yiannakou, responsable des services institutionnels de la région EMEA. "Ces investisseurs jouissent d'une solide réputation et nous sommes ravis de les accueillir chez Loomis Sayles et d'offrir ainsi à notre clientèle une capacité d'investissement compétitive et résolument différenciée. Cette offre complète notre gamme de produits diversifiée et renforce notre réputation mondiale d'excellence en matière d'investissement."

"Loomis Sayles est une société de gestion d'actifs active bien respectée, disposant d'une puissante plateforme de distribution mondiale et nous sommes très enthousiastes de rejoindre l'organisation", a déclaré Pim van Mourik Broekman, gestionnaire de portefeuille et co-responsable de l'équipe Euro Credit de Loomis Sayles.

"Le professionnalisme, l'infrastructure et la dimension internationale de Loomis Sayles sont très impressionnants et nous sommes impatients de jouer un rôle majeur dans le développement de la présence européenne de la compagnie", a ajouté Rik den Hartog, gestionnaire de portefeuille et co-responsable de l'équipe Euro Credit de Loomis Sayles.

À PROPOS DE LOOMIS SAYLES

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company contribue à satisfaire les besoins de placements de clients institutionnels et de fonds communs du monde entier. Axés sur les performances des entreprises, les investisseurs de la Société bénéficient de recherches exclusives et d'une analyse intégrée des risques leur permettant de prendre des décisions judicieuses et éclairées. Des équipes de gestionnaires de portefeuille, de stratégistes, d'analystes et de courtiers collaborent pour évaluer les secteurs du marché et repérer les opportunités d'investissement où qu'elles se trouvent, dans des classes d'actifs traditionnelles ou parmi un éventail d'investissements alternatifs. Loomis Sayles dispose des ressources, de la compréhension et de la flexibilité nécessaires pour rechercher de la valeur sur des marchés de toute taille et pour générer des rendements durables et attrayants. Cette longue tradition vaut à Loomis Sayles la confiance et le respect de ses clients dans le monde entier, pour lesquels la Société gère 328 milliards USD** d'actifs (au 30 septembre 2020).

**Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., LP, et Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale détenue en exclusivité de Loomis, Sayles & Company, LP.

À PROPOS DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Natixis Investment Managers accompagne les professionnels de la finance dans la construction éclairée de portefeuilles. Riches des expertises de plus de 20 gestionnaires d'investissement spécialisés à travers le monde, nous proposons l'approche Active Thinking ®pour fournir des solutions proactives aidant nos clients à atteindre leurs objectifs sur tous les marchés. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde1 avec plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion2 (?906.0 milliards).

Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire français. Les sociétés de gestion d'investissement affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW ; Alliance Entreprendre ; AlphaSimplex Group ; DNCA Investments3 ; Dorval Asset Management ; Flexstone Partners ; Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management ; Harris Associates ; Investors Mutual Limited ; Loomis, Sayles & Company ; Mirova ; MV Credit ; Naxicap Partners ; Ossiam ; Ostrum Asset Management ; Seeyond ; Seventure Partners ; Thematics Asset Management ; Vauban Infrastructure Partners ; Vaughan Nelson Investment Management ; Vega Investment Managers4 et WCM Investment Management. En outre, des solutions d'investissement sont proposées par Natixis Investment Managers Solutions, et Natixis Advisors offre d'autres services d'investissement par l'intermédiaire de sa division AIA et MPA. Certaines offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Les groupes de distribution et de service de Natixis Investment Managers incluent Natixis Distribution, L.P., une société de courtage à but limité et le distributeur de nombreuses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont assurés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de service affiliées en Europe et en Asie.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2020 a classé Natixis Investment Managers comme le 17ème gestionnaire d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2019.

2 Les actifs sous gestion ("AUM") au 30 juin 2020 s'élèvent à 1 017,7 milliards de dollars. Les actifs sous gestion, tels que mentionnés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des actionnaires minoritaires et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou administrés par des entreprises affiliées à Natixis Investment Managers.

3 Une marque de DNCA Finance.

4 Une filiale à 100 % de Natixis Wealth Management.

MALR026311

3309536.1.1

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 13:10 et diffusé par :