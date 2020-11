Subaru Impreza 2021 : la voiture à traction intégrale la plus abordable sur le marché





L'Impreza 2021 conserve le titre de traction intégrale la plus abordable au Canada avec un PDSF de départ de seulement19 995 $

Technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight MD livrée de série sur toutes les Impreza équipées de la transmission CVT Lineartronic de la marque

Volant chauffant désormais de série sur les versions Touring et de gamme supérieure

Sécurité et commodité accrues grâce aux phares entièrement automatiques désormais de série sur toutes les versions

MISSISSAUGA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Avec son allure racée et sa généreuse liste de caractéristiques, l'Impreza compacte continue d'offrir un excellent rapport qualité-prix pour 2021 et demeure la voiture à traction intégrale la plus abordable sur le marché canadien.

Affichant un prix de départ inchangé à 19 995 $ pour le millésime 2021, l'Impreza compacte regroupe toujours de nombreuses caractéristiques dans un ensemble abordable. Mentionnons entre autres la technologie d'aide à la conduite EyeSightMD et le système de gestion intelligente du groupe motopropulseur (SI-DRIVE) à sélection manuelle, tous deux livrés de série sur les Impreza équipées de la CVT.

De concert avec la légendaire traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et la transmission à variation continue (CVT) Lineartronic, SI-Drive permet au conducteur de passer entre les modes Sport et Intelligent en fonction de son humeur ou de son style de conduite.

Subaru accorde toujours beaucoup d'importance à la sécurité de haut niveau comme en témoignent le rappel de non-bouclage des ceintures de sécurité arrière et le déverrouillage automatique des portes lors d'une collision, deux fonctions intégrées à la plateforme globale Subaru.

La plateforme globale Subaru des modèles de nouvelle génération, combinée à l'usage plus généralisé d'adhésif structurel et d'acier ultra-haute résistance, contribue à la plus grande agilité et au meilleur comportement dynamique, en plus d'augmenter l'espace et d'accroître la sécurité, surtout lors d'une collision.

L'objectif de Subaru consiste à diminuer la force de l'impact d'une collision, mais aussi à prévenir la collision, lorsque possible. L'Impreza reçoit la technologie d'aide à la conduite EyeSightMD qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision et l'alerte de louvoiement et de franchissement involontaire de ligne ainsi que l'aide au suivi de voie, entre autres; cette technologie est livrable sur toutes les versions équipées de la CVT Lineartronic.

La plupart des Impreza reçoivent aussi les Services connectés SUBARU STARLINKMC. Relié au réseau cellulaire national et indépendant du cellulaire du client, SUBARU STARLINKMC permet au client de rester connecté au véhicule et de recevoir des informations importantes à la sécurité.

Directement intégré au véhicule, le système fait appel à la technologie de réponse vocale et à l'assistance en temps réel pour fournir certaines fonctions comme la notification automatique d'une collision, la demande d'assistance d'urgence et l'assistance routière en plus du service de concierge.

L'automobiliste peut aussi automatiquement recevoir de l'aide d'urgence lors d'une collision, fixer un rendez-vous au service, faire démarrer le moteur à distance (si équipée de la CVT), activer le système de chauffage et de climatisation, verrouiller et déverrouiller les portes à distance, localiser le véhicule à distance et recevoir différentes alertes (vitesse, territoire, couvre-feu), le tout à partir de son appareil intelligent.

DEUX CONFIGURATIONS, QUATRE VERSIONS

L'équipement de série des berlines et 5 portes Subaru Impreza inclut le système d'infodivertissement avec écran tactile de 6 ½ po, CarPlay d'Apple et Android Auto, le régulateur de vitesse, la climatisation, le verrouillage et déverrouillage automatiques des portes, les glaces à commande électrique, la banquette arrière rabattable 60-40 et les rétroviseurs extérieurs à commande électrique. Pour le millésime 2021 s'ajoutent les phares entièrement automatiques et les antibrouillards.

La version Touring s'enrichit du volant chauffant de série et comprend les Services connectés SUBARU STARLINKMC, les roues de 16 po en alliage, l'écran couleur multifonctionnel de 6,3 po, les antibrouillards à DEL et la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir.

L'Impreza Touring comprend aussi les sièges avant chauffants, le tissu de catégorie supérieure, les phares automatiques, le volant gainé de cuir et le cache-bagages sur les modèles 5 portes.

La version Sport comprend les phares directionnels à DEL, les roues de 17 po en alliage, le toit ouvrant à commande électrique, le siège du conducteur à réglage électrique, le pédalier en aluminium, le système d'infodivertissement à écran tactile de 8 po et le tissu de catégorie supérieure. Elle offre une sécurité accrue grâce au système Subaru de détection de véhicules en approche (SRVD) et de surveillance d'angle mort et à l'alerte de trafic transversal à l'arrière.

Tout équipée, la version Sport-tech au sommet de la gamme se distingue par des roues de 18 po en alliage, des sièges en cuir, la climatisation automatique bizone, le système audio à 8 haut-parleurs harman kardon de catégorie supérieure et le système d'infodivertissement à écran de 8 po avec navigation GPS.









Prix de la Subaru Impreza 2021 Modèle Transmission PDSF (berline) PDSF (5 portes) Convenience TM5 19 995 $ 20 995 $ Commodité avec EyeSight CVT 21 995 $ 22 995 $ Touring TM5 22 795 $ 23 795 $ Touring avec EyeSight CVT 24 795 $ 25 795 $ Sport TM5 25 395 $ 26 395 $ Sport avec EyeSight CVT 27 995 $ 28 995 $ Sport-tech avec EyeSight CVT 30 795 $ 31 795 $

