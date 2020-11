ALUS Canada et la fondation de la famille Weston présentent les prix de l'innovation 2020 pour les services écosystémiques





TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - ALUS Canada et la fondation de la famille Weston ont présenté aujourd'hui deux prix de l'Innovation, chacun d'une valeur de 10 000 $, en vue de reconnaître les chercheurs et les producteurs de services écosystémiques dans les exploitations agricoles et les ranchs canadiens.

Le prix de l'Innovation en écosystème 2020 de la Weston Family

En 2020, le prix de l'Innovation en écosystème de la famille Weston a été présenté à la Dre Amy Newman, professeure agrégée au département de biologie intégrative de l'Université de Guelph.

« Notre fondation est ravie de reconnaître la Dre Amy Newman pour sa recherche remarquable sur le potentiel des services écosystémiques sur les terres agricoles canadiennes. Cette recherche indépendante sur les projets ALUS continue de souligner le rôle important des agriculteurs et des éleveurs dans la restauration de la biodiversité et de la capacité des habitats sur les terres agricoles », a souligné Eliza Mitchell, administratrice de la fondation de la famille Weston.

La Dre Amy Newman a passé la dernière décennie à étudier la façon dont les agresseurs environnementaux nuisent au développement du cerveau, à la reproduction et à la santé générale d'une grande variété d'espèces de papillons, d'oiseaux et de petits mammifères avec un accent particulier sur la manière dont les pratiques agricoles ont une incidence sur ces populations biodiversifiées et le tissu complexe de la vie dans le monde naturel.

« C'est un honneur d'être reconnue par le prix de l'Innovation en écosystème de la famille Weston. Il est d'une importance fondamentale d'augmenter et de protéger la biodiversité en tant que service écosystémique », a dit la Dre Amy Newman.

Ce prix bisannuel récompense les chercheurs ou partenaires d'ALUS Canada pour l'excellence et l'innovation en recherche scientifique sur les services écosystémiques produits sur les terres agricoles pour le bien commun. Le prix de l'Innovation en écosystème de la famille Weston a auparavant été présenté au Dr Wanhong Yang en 2018 et au Dr Andrew MacDougall en 2016.

Le prix Dave Reid 2020

Anciennement nommé le prix de l'Innovation des producteurs ALUS Canada, le prix Dave Reid a pour but de reconnaître les agriculteurs et éleveurs participants d'ALUS qui excellent dans la gouvernance de la terre et qui ont innové en créant des services écologiques d'exception à leurs exploitations au moyen du programme ALUS.

Le prix Dave Reid 2020, d'une valeur de 10 000 $, a été présenté à Marc Bercier, participant et membre du CCP d'ALUS Ontario East, qui gère La Ferme Agriber Inc. à Saint-Isidore, en Ontario.

« Au cours des années, Marc a eu une énorme influence sur le développement du programme ALUS dans l'Est de l'Ontario. Il excelle par sa capacité à montrer à d'autres agriculteurs comment restaurer des parcelles de terre pour le bien de la faune et de la collectivité », explique Bryan Gilvesy, PDG d'ALUS Canada.

Le prix Dave Reid a précédemment été remis à Tom Towers (ALUS Red Deer County) en 2019, à Joe Csoff (ALUS Norfolk) en 2018 et à Gerry Taillieu (ALUS Parkland) en 2016.

« Les agriculteurs constituent une petite partie de la population, mais une organisation comme ALUS nous permet de nous sentir appuyés. Recevoir ce prix me donne encore plus de courage pour poursuivre mon bon travail et le transmettre à la prochaine génération », explique Marc.

Un deuxième prix d'un montant de 1 500 $ a été remis à Mary Ellen King, participante d'ALUS Lambton et membre du CCP en Ontario, tandis qu'Eldon Greanya, président du CCP et participant au programme ALUS Parkland en Alberta a reçu un prix de mention honorable de 500 $.

Nous félicitons également tous les partenaires, coordinateurs de programmes, membres des CCP et participants d'ALUS de leur contribution à la reconstruction du patrimoine naturel du Canada pour le bien des collectivités canadiennes.

ALUS Canada est un programme national qui aide les agriculteurs et les grands éleveurs à produire de l'air plus sain et de l'eau plus propre, à accroître la biodiversité et à augmenter les services écosystémiques dans leurs collectivités respectives en travaillant à l'amélioration et à la protection des terres humides et en aménageant des zones de protection riveraines, des zones tampons plantées de graminées indigènes et d'autres projets ALUS porteurs d'impact. Grâce à un financement de sources multiples, ALUS Canada a, à ce jour*, versé plus de 10 millions de dollars en financement aux collectivités ALUS partout au Canada, un investissement qui est multiplié par les agriculteurs, les éleveurs et les collectivités sur le terrain. Ainsi, on compte aujourd'hui plus de 27 000 acres inscrits au programme ALUS (l'équivalent de 109 km2), grâce aux plus de 900 participants de 27 collectivités ALUS dans six provinces : Î.-P.-É., Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan et Alberta. * en date du 31 mars 2020

@ALUSCanada sur Twitter Instagram Facebook YouTube ALUS.ca

