Avis aux médias - Les ministres Bibeau et Lamontagne annoncent un soutien pour protéger les travailleurs agricoles du Québec





OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en compagnie de M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec, et de M. Marcel Groleau, président de l'Union des producteurs agricoles, annonceront un financement pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs agricoles du Québec.

Date

Le 3 novembre 2020

Heure

10 h 30 (heure locale)

Coordonnées de participation

Accès par vidéoconférence :

https://canada.webex.com/canada/j.php?MTID=ma1de7622de0b4a49c4d5fc1ac303d33b

Numéro de conférence : 173 274 2063

Code d'accès : BPh8KXGr$97

L'événement sera enregistré. Les participants peuvent décliner d'être enregistrés en désactivant leur caméra. Ceci n'aura pas d'incidence sur la transmission audiovisuelle de l'événement.

Accès avec ligne téléphonique :

Merci de communiquer avec l'équipe des relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour vous enregistrer et obtenir les instructions.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 12:59 et diffusé par :