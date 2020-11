Sartorius Stedim Biotech clôture l'acquisition de BIA Separations





- Un regroupement de compétences synonyme de portefeuille haut de gamme en matière de thérapies modernes

- Début d'une intégration réussie

AUBAGNE, France, 2 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, a clôturé l'acquisition du spécialiste slovène de la purification BIA Separations. La transaction a été conclue le 2 novembre 2020 suite à l'obtention des autorisations requises.

« Le portefeuille de BIA Separations complète parfaitement celui de Sartorius Stedim Biotech. Nous aurons ainsi une offre d'excellence pour la production de thérapies cellulaires et géniques et d'autres soins modernes. Nous nous réjouissons d'accueillir 120 nouveaux employés », commente Dr. Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général de Sartorius Stedim Biotech.

La transaction s'élève au total à 360 millions d'euros, dont 240 millions d'euros ont été versés en numéraire et 120 millions sous forme d'actions Sartorius Stedim Biotech. Les deux parties ont également convenu de trois tranches de paiements complémentaires en fonction des performances au cours des cinq prochains exercices. Grâce aux préparations menées par Sartorius Stedim Biotech, l'intégration de BIA Separations peut à présent être initiée en dépit des conditions spéciales liées à la crise du coronavirus.

BIA Separations développe et fabrique des produits à la pointe du marché pour la purification et l'analyse de grandes biomolécules telles que les virus, les plasmides et l'ARNm, utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et d'autres soins modernes. La technologie de purification à grande échelle de BIA Separations est déjà utilisée dans la production des premières thérapies modernes commercialisées, et l'entreprise est très présente en phase clinique avec de nouveaux candidats-médicaments. Tablant sur une solide croissance à deux chiffres des ventes au cours des prochaines années, BIA Separations devrait atteindre un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2020 avec une marge bénéficiaire qui viendra renforcer la marge d'EBITDA courant de Sartorius Stedim Biotech. La transaction ne devrait avoir aucun impact majeur sur les résultats de Sartorius Stedim Biotech pour 2020.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2019, le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros, avec un effectif d'environ 6 200 personnes.

