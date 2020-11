Le gouvernement du Canada lance le quatrième appel de propositions afin d'appuyer les efforts des groupes autochtones du pays en vue de reconstruire leurs nations





OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille sur un plan transformateur tourné vers l'avenir pour renouveler les relations avec les peuples autochtones. Ces derniers reconstruisent leurs nations d'une manière qui correspond à leurs priorités et aux besoins propres à leurs communautés. Cette initiative, qui était une recommandation clé de la Commission royale sur les peuples autochtones, est l'un des objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, a annoncé le quatrième appel de propositions à l'intention des groupes autochtones admissibles qui souhaitent rebâtir leurs nations d'une manière qui correspond à leurs priorités et aux besoins spécifiques de leurs communautés. Le Programme de reconstruction des nations est un important pas en avant pour faire avancer la réconciliation et l'autodétermination des peuples autochtones, pour améliorer le bien-être et la prospérité économique, et pour rendre les communautés plus saines et plus durables.

Au moyen du Programme de reconstruction des nations, les groupes autochtones peuvent : utiliser des structures de gouvernance comme modèles et les mettre en oeuvre; rétablir les liens entre nations et entre les groupes culturels; faire avancer les réformes constitutionnelles et les lois; rétablir une voix commune; et établir une compréhension collective de leur histoire, de leurs traditions, de leurs lois et de leur institution de gouvernance coutumière.

Le Programme de reconstruction des nations, doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars sur cinq ans, a été annoncé dans le budget de 2018. Il constitue un progrès important dans la progression vers la réconciliation et la vision autochtone de l'autodétermination. Actuellement dans la troisième année de son financement, le Programme soutient les efforts de reconstruction des nations visant à renforcer les capacités à l'échelle des nations.

Citation

«?La reconstruction des nations est essentielle pour réaliser la vision de véritables relations de nation à nation. Le gouvernement du Canada soutient les groupes autochtones qui cherchent à rebâtir leurs nations d'une manière qui répond à leurs priorités, aux besoins propres à leurs communautés et aux pratiques et coutumes juridiques traditionnelles. Nous encourageons les groupes autochtones à présenter une demande dans le cadre du Programme de reconstruction des nations afin d'amorcer le travail essentiel à l'amélioration du bien-être et d'améliorer la durabilité de leurs communautés en vue de leur autodétermination.?»

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Dans le cadre du Programme de reconstruction des nations, des fonds de 20 millions de dollars ont été prévus chaque année pour une période de cinq ans, soit de 2018-2019 à 2022-2023.

Les bénéficiaires admissibles au financement dans le cadre de ce programme sont les suivants :

les entités de nations autochtones (comme des groupes autochtones tels qu'ils se définissent eux-mêmes et représentent des collectifs fondés sur la nation, pouvant être liés par le contexte culturel ou linguistique, la région géographique ou les frontières de traités historiques);



les communautés membres d'une nation ou les organisations membres au nom d'entités de nations;



les entités métisses titulaires de droits en vertu de l'article 35;



les organisations autochtones régionales et nationales;



les gouvernements autochtones autonomes.

Liens connexes

Restez branchés

