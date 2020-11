À l'approche de Noël, Postes Canada lance ses timbres des Fêtes de 2020





Les timbres de cette année comprennent des oeuvres de l'artiste folklorique néo-écossaise Maud Lewis

OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Fidèle à sa tradition annuelle des Fêtes depuis 1964, Postes Canada a émis de nouveaux jeux de timbres qui égayeront les cartes et les lettres des Canadiens. Cette année encore, ces derniers pourront mettre un peu de joie sur leur courrier des Fêtes avec des timbres consacrés à un thème religieux ou profane.

Le timbre de Noël de cette année est inspiré des scènes traditionnelles de la Nativité. En plus des personnages centraux Marie, Joseph et l'Enfant Jésus, le timbre illustre aussi un boeuf et un âne, deux ajouts popularisés par saint François d'Assise. Le timbre PermanentMC au tarif du régime intérieur a été conçu par Soapbox Design et illustré par Sandra Dionisi et est offert en carnet de 12. L'oblitération du pli Premier Jour officiel porte la mention « Sainte-Famille, Québec ».

Les timbres des Fêtes de cette année consacrés à un thème profane, conçus par Hélène L'Heureux, sont ornés de trois scènes joyeuses de l'artiste folklorique canadienne Maud Lewis. Les premières oeuvres de l'artiste sont des cartes de Noël qu'elle peint en suivant les conseils de sa mère et qu'elle vend à des voisins en faisant du porte-à-porte en Nouvelle-Écosse. Cette émission est composée de trois oeuvres qui font partie de la collection du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse à Halifax : Winter Sleigh Ride (carnet de 12 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur), Team of Oxen in Winter (carnet de 6 timbres au tarif des envois à destination des États-Unis) et Family and Sled (carnet de 6 timbres au tarif du régime international). Le bloc-feuillet, présentant une illustration fantaisiste de chats créée par Maud Lewis, et le pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet, oblitéré à Digby, en Nouvelle-Écosse, complètent l'émission.

Les timbres et les articles de collection sont disponibles en ligne à postescanada.ca/magasiner.

