Air Canada Rouge reprend son envol aujourd'hui

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Le départ du vol AC1810 reliant Toronto et Cancún marque aujourd'hui le retour d'Air Canada Rouge dans le ciel.

« Air Canada Rouge demeure une composante importante de notre stratégie globale de reconstruction du réseau mondial d'Air Canada, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau et Alliances, d'Air Canada. À mesure que le nombre de passagers augmentera, nous ajouterons progressivement des vols Air Canada Rouge, à partir de l'est du Canada, dans certains marchés loisirs nord-américains. »

Les vols d'Air Canada Rouge sont assurés par des avions monocouloirs d'Airbus et proposent les classes de service Premium Rouge et économique. Les clients qui voyagent en cabine Premium Rouge se verront offrir un repas préemballé créé par le célèbre chef montréalais Antonio Park, ainsi qu'un service de consommations et de boissons, le tout gracieusement. Tous les clients qui voyagent à bord d'un vol d'Air Canada Rouge ont gratuitement accès au système de divertissements à bord, qui diffuse du contenu directement sur leur téléphone intelligent ou sur un appareil de leur choix, sans aucune application à installer. L'utilisation sans frais d'un iPad désinfecté proposant une sélection de divertissements est aussi offerte aux clients en cabine Premium Rouge.

Les mesures de biosécurité du programme Air Canada SoinPropre+ s'appliquent à la totalité des vols. Les clients inscrits à Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points pour les voyages effectués. En outre, les clients admissibles ont accès à l'enregistrement prioritaire, aux salons Feuille d'érable, à l'embarquement prioritaire et à d'autres privilèges.

Pour en savoir plus sur les vols d'Air Canada Rouge, visitez voyagezrouge.com.

Air Canada SoinPropre+, un programme de biosécurité d'avant-garde

Air Canada a pris les devants du secteur du transport aérien dans les mesures ayant trait à la COVID-19. Elle a notamment été parmi les premiers transporteurs dans le monde à exiger des clients le port d'un couvre-visage à bord et la première société aérienne en Amérique à prendre la température des clients avant l'embarquement. Elle a lancé Air Canada SoinPropre+, un programme complet de mesures de biosécurité les plus avancées de l'industrie à chacune des étapes du voyage. En outre, pour offrir plus de souplesse aux clients, Air Canada a prolongé sa politique de bonne volonté afin que les nouvelles réservations effectuées d'ici le 31 décembre 2020 puissent être modifiées sans frais lorsque la date de voyage initiale est au plus tard le 31 décembre 2021.

Les avions sont équipés d'un système de filtration d'air HEPA, également utilisé dans les blocs opératoires des hôpitaux, qui est très efficace pour retenir les particules microscopiques aussi petites que les virus et les bactéries, de même que la poussière, le pollen et la moisissure. L'air en cabine passe par le filtre HEPA et est purifié de 20 à 30 fois par heure environ.

Approche fondée sur la science pour faire progresser les mesures de biosécurité

Air Canada a entrepris plusieurs collaborations médicales pour faire progresser l'approche fondée sur la science dans l'ensemble de ses activités. Récemment, elle a annoncé qu'elle finalisait auprès d'Abbott sa commande initiale de trousses, approuvées depuis peu, de dépistage rapide de la COVID-19. Ses collaborations médicales comprennent des partenariats avec McMaster HealthLabs et avec l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto, pour l'exécution d'une étude sur la COVID-19 faisant appel à la participation volontaire de voyageurs internationaux arrivant à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto; avec Cleveland Clinic Canada pour l'obtention de services de consultation médicale; avec Spartan Bioscience, dont le siège social est à Ottawa, pour l'exploration de la technologie portative de dépistage de la COVID-19; et, depuis 2019, avec BlueDot, établie à Toronto, pour la surveillance mondiale en temps réel des maladies infectieuses.

Ouverture de certains salons Feuille d'érable, où des mesures de biosécurité sont en place

Air Canada accueille de nouveau les clients admissibles dans trois de ses salons Feuille d'érable : un de ses salons aux plaques tournantes de l'aéroport Toronto-Pearson et de l'aéroport de Vancouver, et celui de l'aéroport international de Calgary. L'expérience aux salons Feuille d'érable a été complètement repensée avec l'adoption d'une série de mesures de biosécurité de pointe visant la protection des clients et des employés. L'utilisation de pulvérisateurs électrostatiques dans les salons Feuille d'érable rehausse considérablement l'efficacité des procédures de nettoyage pour accroître la tranquillité d'esprit de tous. La mise en oeuvre de nouveaux processus sans contact se poursuit également, comme la possibilité de commander des aliments préemballés directement de son siège à partir de son téléphone intelligent. Pour en savoir plus, visitez aircanada.com/nosservices.

Lancement du programme de fidélité Aéroplan transformé le 8 novembre

À compter du 8 novembre 2020, les comptes Aéroplan actuels seront transférés automatiquement au programme transformé, avec les mêmes numéros de membre Aéroplan. Les milles Aéroplan deviendront des « points Aéroplan » et les soldes de milles existants seront acceptés à raison d'un pour un. Voici certaines nouvelles caractéristiques : toutes les places offertes à la vente de tous les vols d'Air Canada désormais accessibles aux primes aériennes en échange de points Aéroplan, sans supplément en argent; évaluation du prix des primes plus prévisible; nouveaux privilèges liés aux cartes de crédit Aéroplan; nombre accru de partenaires; points échangeables contre des extras, comme des surclassements.

Pour connaître tous les détails, visitez aircanada.com/aeroplan.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

