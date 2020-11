Board désigné éditeur leader des solutions de pilotage de la performance commerciale par Dresner Advisory Services





Board, leader mondial des solutions d'aide à la décision pour les entreprises, est arrivé en tête de classement dans l'étude Wisdom of Crowds® Sales Performance Management Market Study 2020 réalisée par Dresner Advisory Services.

"Félicitations à Board qui s'est classé en tête des éditeurs que nous avons évalués dans notre étude de marché 2020 sur le pilotage de la performance commerciale", a déclaré Howard Dresner, Fondateur et Directeur de recherche chez Dresner Advisory Services. "Cette 3ème édition de notre étude montre que le pilotage de la performance commerciale est considéré comme une composante essentielle de la compétitivité des entreprises, et que l'utilisation d'une solution SPM (Sales Performance Management) est devenue indispensable au succès des initiatives entreprises par les plus grandes sociétés."

Ce classement annuel évalue les solutions du pilotage de la performance commerciale (SPM) en se basant sur cinq fonctionnalités clés : planification des ventes, exécution des ventes, intégration, technologie et déploiement. Board, dont la plate-forme d'aide à la décision tout-en-un combine des capacités de Business Intelligence, de planification et d'analyse prédictive pour conduire la transformation digitale des processus métier critiques chez plus de 3 000 entreprises dans le monde entier, a obtenu le meilleur score final de l'étude.

Alors que la planification, le suivi et la prévision des ventes deviennent de plus en plus complexes, notamment parce que les entreprises cherchent à adopter une approche adaptée à chacun de leurs prospects, de nombreuses entreprises se tournent vers les solutions SPM pour améliorer leurs performances commerciales.

"J'ai rejoint Board International il y a trois mois car j'ai été extrêmement impressionné par l'étendue de la technologie. Le fait d'être reconnu par Dresner Advisory Services comme la plate-forme SPM leader du marché confirme mes premières impressions. Le moteur de BI et d'analyse prédictive de Board International, intégré aux composants SPM (gestion des territoires et des quotas, gestion des primes, planification des capacités), nos clients peuvent non seulement planifier mais aussi optimiser réellement leur organisation commerciale », commente Jim Rich, Directeur Général chez Board Americas.

Les clients de Board Interntional, tels que Mitsubishi Electric, ont pu transformer le pilotage de leur performance commerciale. "Nous prenons maintenant des décisions commerciales plus rapidement après avoir choisi Board comme plateforme du pilotage de la performance des ventes. Nous servons plus de clients, plus de produits et utilisons des données en direct sur les devis, les ventes et les commandes, ce qui a considérablement amélioré l'efficacité de nos processus de vente", déclare Iain Blazey, Directeur Général des Opérations et des Services Informatiques chez Mitsubishi Electric Europe. Pour en savoir plus sur le cas Mitsubishi en matière de pilotage de la performance commerciale, consultez l'étude de cas.

Pour plus d'informations sur la méthodologie du classement, consultez l'intégralité de l'étude de marché Wisdom of Crowds® Sales Performance Management Market Study 2020 : https://www.board.com/en/learn/dresner-advisory-sales-performance-management-market-study-2020.

A propos de Board

Board est un leader mondial des solutions décisionnelles pour la budgétisation, la prévision, la planification et l'analyse prédictive. Créée en 1994, Board permet aux entreprises d'améliorer leur processus décisionnel en exploitant leurs données de manière intuitive grâce à une plateforme flexible avec une approche "tout-en-un". En unifiant Business Intelligence, Gestion de la Performance et Analyse Prédictive dans une seule et même plateforme, Board permet aux entreprises leaders de leurs secteurs de déployer des applications décisionnelles de bout-en-bout en une fraction du temps et des coûts associés aux solutions traditionnelles.

Basé en Suisse, Board International est présent partout dans le monde à travers +20 filiales et un réseau mondial de distributeurs et de partenaires certifiés pour accompagner +3000 entreprises clientes.

www.board.com

