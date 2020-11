Avis - Les pochettes buccales de nicotine non autorisées peuvent poser des risques graves pour la santé





Résumé

Produits : Pochettes buccales de nicotine (placées entre la gencive et la joue), également appelées pochettes de nicotine sans tabac et pochettes de nicotine par voie orale.

Problème : Les pochettes buccales de nicotine ne sont pas autorisées au Canada et peuvent poser des risques graves pour la santé.

Que faire : N'utilisez pas les pochettes buccales de nicotine non autorisées.

Problème

Santé Canada avise les Canadiens que les pochettes buccales de nicotine (également appelées pochettes de nicotine sans tabac et pochettes de nicotine par voie orale) ne sont pas autorisées au Canada. Cela signifie que Santé Canada n'en a pas évalué la sécurité, l'efficacité et la qualité.

Les produits de santé non autorisés peuvent présenter un certain nombre de risques graves pour la santé. Par exemple, les pochettes buccales de nicotine non autorisées peuvent renfermer des quantités de nicotine dépassant les niveaux sécuritaires ou d'autres ingrédients non indiqués sur l'étiquette du produit. L'utilisation de produits composés d'ingrédients inconnus augmente le risque de réactions allergiques ou indésirables graves, ou d'interaction avec d'autres médicaments et aliments.

La nicotine est une substance très toxique qui crée une dépendance. Elle peut, en quantités excessives, donner lieu à une intoxication aiguë, occasionnant une insuffisance respiratoire et la mort. La consommation simultanée de nombreux produits contenant de la nicotine, y compris des produits thérapeutiques de remplacement de la nicotine, ou de varénicline (un médicament prescrit pour cesser de fumer), risque d'entraîner une augmentation des effets néfastes de la nicotine. Les symptômes d'une surdose de nicotine incluent des nausées, des vomissements, des troubles gastriques, de la fatigue, des maux de tête intenses, des étourdissements, de graves brûlures d'estomac, des sueurs froides, une vision trouble, de la faiblesse, des évanouissements, de la confusion mentale, un rythme cardiaque irrégulier, des palpitations et des douleurs thoraciques. Les effets secondaires les plus courants des produits contenant de la nicotine sont la constipation, la sécheresse de la bouche, la nervosité, les maux de tête, l'indigestion et les troubles du sommeil.

Personne ne devrait utiliser les pochettes buccales de nicotine, en particulier quiconque est hypersensible à la nicotine, n'a jamais fumé ou ne fume qu'à l'occasion, a moins de 18 ans, est enceinte ou allaite et a souffert récemment de problèmes cardiaques (y compris d'un infarctus, d'angine et d'arythmie) ou d'un accident vasculaire cérébral. Les produits contenant de la nicotine devraient être conservés en tout temps hors de la portée des enfants.

Une pochette buccale de nicotine est classée comme drogue selon la Loi sur les aliments et drogues. D'après la quantité de nicotine qu'elle fournit, elle est considérée comme drogue sur ordonnance (si elle libère plus de 4 mg de nicotine par dose) ou produit de santé naturel (si elle libère 4 mg ou moins de nicotine par dose). Santé Canada doit autoriser la mise en marché de toutes les pochettes buccales de nicotine avant que celles-ci puissent être vendues légalement au Canada.

Santé Canada prend des mesures en matière de vérification de la conformité et d'application de la loi afin de faire cesser la vente au Canada de pochettes buccales de nicotine non conformes. Santé Canada pourrait ainsi émettre des lettres d'avis et entrer en contact avec les entreprises afin qu'elles cessent la vente des produits non conformes et procèdent à leur rappel. L'objectif de l'approche en matière de vérification de la conformité et d'application de la loi de Santé Canada consiste à atténuer le risque pour les Canadiens en appliquant le niveau d'intervention le plus approprié.

Conseils aux consommateurs

N'utilisez pas les pochettes buccales de nicotine. Ces produits ne sont pas autorisés au Canada .

. Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé . Si vous constatez des symptômes ou des effets secondaires inhabituels qui pourraient être associés à ces produits, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.

Signalez les effets indésirables et transmettez les plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada .

