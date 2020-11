Les amateurs de tennis en Nouvelle-Écosse bénéficieront du nouveau Centre de tennis de l'Atlantique





BEDFORD, NS, le 2 nov. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités rurales, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, l'honorable Geoff Regan, député d'Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, Mike Savage, maire de la Municipalité régionale d'Halifax, Jennifer Bishop, présidente du conseil d'administration de Tennis Canada, et Jack Graham, fondateur et président du conseil d'administration du Centre de tennis de l'Atlantique, ont annoncé l'aide accordée au nouveau Centre de tennis de l'Atlantique lors de son inauguration officielle à Bedford, en Nouvelle-Écosse.

La nouvelle installation ultramoderne dispose de 18 courts - six à l'extérieur, dont deux en terre battue, et 12 à l'intérieur - qui permettent de jouer toute l'année. L'installation comprend également des vestiaires, des salles de musculation et de conditionnement physique modernes, ainsi qu'un court de pickleball et des mini-courts de tennis pour adultes et enfants. On y trouve également des espaces pour les bureaux de Tennis Canada et de Tennis Nouvelle-Écosse.

Grâce à cette nouvelle installation, qui constitue le plus grand centre d'entraînement régional à l'est de Montréal, les résidents et les visiteurs de la Nouvelle-Écosse auront accès à un large éventail de programmes de tennis dirigés par des entraîneurs de Tennis Canada, ce qui permettra aux membres de jouer et de participer à des compétitions de haut niveau sans avoir à quitter les Maritimes. Le centre est également équipé pour accueillir des tournois de tous les niveaux, ce qui répond au besoin accru d'infrastructures récréatives pouvant accueillir de grands événements sportifs, en plus de contribuer à l'économie régionale.

Le gouvernement du Canada a alloué plus de 3,1 millions de dollars à ce projet dans le cadre du volet Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la Municipalité régionale d'Halifax ont fourni chacun 2,5 millions de dollars. Tennis Canada a fourni 500 000 $. Le reste du financement nécessaire au projet a été amassé dans le cadre de collectes de fonds et auprès de donateurs privés.

Citations

« C'est un grand jour pour les amateurs de tennis de la Nouvelle-Écosse. À l'ouverture officielle du Centre de tennis de la Nouvelle-Écosse, des gens de toute la province auront l'occasion d'apprendre à jouer au tennis et de pratiquer ce sport, quelles que soient leurs capacités ou leur expérience. Le gouvernement du Canada est fier d'avoir contribué à l'aménagement de cette installation de pointe, qui offre aux résidents plus de possibilités de rester en forme et de maintenir des liens avec des membres de leur collectivité tout au long de l'année, en plus de contribuer au développement économique de la région. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Geoff Regan, député d'Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le sport et les loisirs contribuent grandement à l'identité sociale et culturelle de notre province, et une vie active apporte d'importants avantages sur les plans physique et social. L'une de nos priorités, en tant que gouvernement, est de veiller à ce que tous les Néo-Écossais aient la possibilité d'être actifs et d'améliorer leur santé. Des installations comme le Centre de tennis de l'Atlantique jouent un rôle important dans l'atteinte de ces objectifs. »

L'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse

« Le Centre de tennis de l'Atlantique constitue un élément important de la mission de Tennis Canada, qui consiste à diriger la croissance du tennis dans tout le pays. Le soutien aux centres régionaux et aux talents locaux est essentiel au développement des joueurs à tous les niveaux, et en particulier pour notre prochaine génération de champions de tennis. La Nouvelle-Écosse a permis au Canada de faire un pas de plus pour devenir un pays chef de file dans le domaine du tennis. C'est formidable de voir que notre contribution financière se concrétise au profit du tennis sur la côte est. »

Jennifer Bishop, présidente du conseil d'administration, Tennis Canada

« L'objectif du Centre de tennis de l'Atlantique est de créer un centre d'excellence pour la région afin de rendre le tennis plus accessible et plus abordable pour les personnes de tous les milieux et de tous les niveaux d'aptitude. Nous y parviendrons en alignant toutes les ressources financières et humaines de Tennis Canada, de Tennis Nouvelle-Écosse et du CTA. »

Jack Graham, fondateur et président du conseil d'administration du Centre de tennis de l'Atlantique

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 818,9 millions de dollars dans 196 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse.

, le gouvernement du a investi plus de 818,9 millions de dollars dans 196 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en oeuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 11:45 et diffusé par :