SEMAINE DU COLLÈGE DES MÉDECINS - Des webinaires sur la pandémie et sur le virage vers le Collège de demain

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine du Collège, qui se déroule du 2 au 5 novembre, le Collège des médecins du Québec convie ses membres à participer à une série de webinaires portant sur des sujets d'actualité de la pratique médicale tels que la télémédecine et la gestion de la pandémie dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Le Collège profite également de cet événement pour dévoiler son plan stratégique Virage 2023, découlant d'une large consultation.

La pandémie, un accélérateur de changement (2 et 3 novembre)

Vecteur de nombreux bouleversements sociaux, économiques et professionnels, la pandémie de COVID-19 a marqué un tournant pour le réseau de la santé. Les webinaires permettront aux médecins d'échanger avec des conférenciers et des représentants du Collège des médecins sur la qualité de la pratique médicale dans les milieux d'hébergement, le déploiement accéléré de la téléconsultation ainsi que sur les conditions qui ont permis une collaboration interprofessionnelle plus agile dans ce contexte.

« Depuis la mi-mars, les professionnels de la santé ont dû faire preuve d'une capacité d'adaptation sans précédent. Par exemple, la pandémie a forcé des milieux de vie à devenir des milieux de soins du jour au lendemain. Les médecins ont rapidement intégré de nouveaux outils technologiques dans leur pratique et une grande majorité de patients sont satisfaits des services médicaux obtenus en téléconsultation. En tant qu'ordre professionnel ayant comme mission première de protéger le public, le Collège souhaite faire le point avec ses membres sur ces avancées et en tirer des constats », précise le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins.

Le Collège de demain : virage 2020-2023 (4 et 5 novembre)

Ce premier colloque entièrement virtuel sera aussi l'occasion pour le Collège de présenter à ses membres son plan stratégique Virage 2023, qui résulte d'une vaste consultation publique joignant près de 3 000 personnes.

« Amorcée dès le début de 2020, cette planification stratégique est le fruit d'un intense travail collectif directement inspiré par les constats ainsi que les suggestions du public et des médecins. Avec notre plan d'action, nous réaliserons le virage historique vers un Collège plus proche des gens, plus à l'écoute et plus innovant », soutient le Dr Mauril Gaudreault. « Avec nos membres, nous poserons des actions concrètes pour assurer au public des soins de santé de qualité et nous assumerons notre responsabilité sociale face aux grands enjeux en santé », ajoute-t-il.

