Le CRTC invite les Canadiens à faire part de leurs points de vue sur les services de télécom dans le Nord





Le CRTC a lancé une consultation publique sur les services de Norouestel

OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le CRTC invite les Canadiens vivant dans le Nord à fournir des commentaires sur les services de télécommunication dans le Nord, en particulier ceux offerts par Norouestel.

Le CRTC cherche à mieux comprendre l'état des services téléphoniques, sans fil et Internet dans les zones desservies par Norouestel. Cela l'aidera à déterminer s'il faut en faire plus pour s'assurer que les Canadiens vivant dans ces zones ont accès à des services de haute qualité à des tarifs raisonnables.

Le CRTC sollicite, entre autres, des observations sur ce qui suit :

l'abordabilité des services de télécommunication pour les résidents et les entreprises dans le Nord;

la qualité des services de télécommunication, y compris les vitesses Internet, la couverture mobile et la fiabilité des services;

la façon dont le Conseil peut favoriser la concurrence dans le Nord.

Les Canadiens sont encouragés à faire part de leurs opinions au plus tard le 20 janvier 2021, à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

en remplissant le formulaire en ligne;

en écrivant au secrétaire général, CRTC, Ottawa ( Ontario ) K1A 0N2;

( ) K1A 0N2; en envoyant une télécopie au 819-994-0218.

Toutes les soumissions seront versées au dossier public et orienteront la décision du CRTC.

Citations

« Maintenant plus que jamais, les services de télécommunication sont indispensables pour les Canadiens, peu importe où ils vivent. La pandémie de COVID-19 a mis davantage en évidence le fossé numérique entre le Nord et le Sud du Canada. Nous aimerions connaître l'expérience des Canadiens vivant dans le Nord par rapport aux services de télécommunication pour pouvoir contribuer à combler ce fossé. Notre but est de veiller à ce qu'ils aient accès à des services de haute qualité à des prix abordables. »

Ian Scott, président et premier dirigeant, CRTC

Faits en bref

Norouestel dessert une région peuplée de 125 000 résidents dans le Yukon , les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut , le nord de la Colombie-Britannique et Fort Fitzgerald, en Alberta .





, les Territoires du Nord-Ouest, le , le nord de la Colombie-Britannique et Fort Fitzgerald, en . Le CRTC dispose d'un cadre réglementaire propre à Norouestel et il réglemente ses tarifs de détail pour les services téléphoniques locaux et Internet à large bande.





Dans le cadre de cet examen, le Conseil déterminera l'approche réglementaire appropriée pour s'assurer, entre autres, que les Canadiens vivant dans le Nord ont accès à des services téléphoniques locaux et Internet à large bande abordables.





Compte tenu de la pandémie de COVID-19, le Conseil a approuvé diverses demandes présentées par Norouestel afin de venir en aide à ses clients, en annulant temporairement les frais d'utilisation excédentaire de données de certains de ses services et en augmentant les limites d'utilisation de plusieurs forfaits Internet à large bande.





Le CRTC examine actuellement la demande de Norouestel en vue d'offrir des données illimitées pour certains forfaits résidentiels et d'affaires.





Le Conseil a d'autres initiatives en place pour réduire le fossé numérique au Canada , incluant le Fonds pour la large bande, qui, dans le cadre de son premier cycle de financement, permettra à Norouestel d'obtenir un financement pour quatre projets afin d'améliorer les services d'Internet à large bande dans 46 communautés dans le Nord.





a d'autres initiatives en place pour réduire le fossé numérique au , incluant le Fonds pour la large bande, qui, dans le cadre de son premier cycle de financement, permettra à Norouestel d'obtenir un financement pour quatre projets afin d'améliorer les services d'Internet à large bande dans 46 communautés dans le Nord. Le CRTC examine également les obstacles potentiels au déploiement de réseaux Internet à large bande dans les régions mal desservies du Canada , y compris l'accès aux poteaux de téléphone.

