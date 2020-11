Le groupe DICO, basé aux Émirats arabes unis, renforce son équipe d'investissement en vue de son expansion internationale





Thierry Leleu, ancien directeur des investissements de Cromwell European REIT, rejoint le groupe DICO pour de nouvelles opportunités de croissance mondiale

DUBAI, UAE, 2 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe DICO, basé aux Émirats arabes unis ( www.dicogroup.com ), la société mère du géant de l'immobilier DAMAC Properties, a annoncé aujourd'hui la nomination de Thierry Leleu au poste de Vice-président principal - Acquisitions dans le cadre de son effort pour accélérer les opportunités d'expansion, notamment en Europe et en Amérique.

Dans son précédent poste, M. Leleu était directeur des investissements de Cromwell European REIT, un trust singapourien coté en bourse qui investit dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers productifs de revenus dans toute l'Europe. Au cours de son mandat de directeur des investissements, M. Leleu a réussi à augmenter de 50 % les actifs sous gestion de la société et à dépasser les prévisions de son introduction en bourse pendant huit trimestres consécutifs.

Le nouveau mandat de Leleu consiste à explorer les possibilités de nouvelles acquisitions dans d'autres secteurs et notamment de marques de luxe pour le groupe DICO, comme sa dernière acquisition de la grande maison de mode italienne Roberto Cavalli.

« Le groupe DICO a connu une croissance internationale en choisissant de manière sélective des marchés et des secteurs d'expansion qui ont contribué à le positionner comme une grande maison d'affaires régionale et internationale », a déclaré Hussain Sajwani, fondateur et président du groupe DICO.

« Le succès de nos projets mondiaux en dehors de notre pays d'origine, Dubaï, dans des pays aussi éloignés que le Liban, l'Arabie Saoudite et le Canada, indique clairement la capacité de l'entreprise à fournir le bon produit au bon marché, et la nomination de Thierry renforcera encore notre orientation vers les marchés occidentaux à l'avenir. »

« Je pense que mes nombreuses réalisations apporteront une valeur ajoutée à la DAMAC et au groupe DICO, qui a déjà un certain nombre d'acquisitions importantes à son actif », a déclaré M. Leleu. « Je vais chercher des occasions d'améliorer le portefeuille de DICO. Ensemble, je crois que nous réaliserons de grandes choses », a-t-il ajouté.

