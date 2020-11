Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à LaSalle





LASALLE, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence d'Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor?Tecumseh, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Marc Bondy, maire de la municipalité de LaSalle.

Date : Mardi 3 novembre 2020



Heure : 10 h HNE



Lieu : Centre civique de LaSalle

5950, chemin Malden

LaSalle (Ontario)

Les protocoles liés à la COVID-19 s'appliquent : les participants doivent porter un couvre-visage et maintenir une distance physique de 2 mètres. Un désinfectant pour les mains sera disponible sur place.

