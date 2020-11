L'équipe nord-américaine des Services financiers Innovation CIBC s'agrandit





Les Services financiers Innovation CIBC ont le plaisir d'annoncer que Tej Sahi se joint à son équipe nord-américaine en pleine expansion. Tej se joint à titre de directeur général et sera basé au bureau des Services financiers Innovation CIBC à New York, NY.

M. Sahi apporte à ce poste plus d'une décennie d'expérience dans le secteur des services financiers. Il a récemment travaillé pour la division des services bancaires pour fonds mondiaux d'une institution financière des États-Unis où il s'est concentré sur le montage et la structuration de dettes pour les fonds de capital-risque et de capital-investissement.

« Nous sommes ravis que M. Tej Sahi se joigne a nos rangs, » a déclaré Mark McQueen, président et directeur gestionnaire général des Services financiers Innovation CIBC. « Les gestionnaires de fonds de capital-risque et de capital-investissement nous ont dit qu'ils recherchaient de nouvelles sources de liquidités, tant pour leurs fonds que pour les sociétés en nom collectif. Grâce à l'expérience de Tej Sahi et à la base de capital de la CIBC, nos clients actuels et futurs seront extrêmement bien servis dans les mois et les années à venir. À mesure que notre équipe s'agrandit, les Services financiers Innovation CIBC deviennent rapidement un allié important pour les entrepreneurs des secteurs de la technologie et des sciences de la vie, ainsi que leurs partenaires en équité. »

M. Sahi est diplômé de l'université de Manchester, où il a obtenu un baccalauréat en économie avec mention (2006), ainsi qu'une maîtrise en commerce de la Manchester Business School au Royaume-Uni (2007).

Cette annonce fait suite à l'expansion récente des Services financiers Innovation CIBC supportant les entreprises technologiques financées par capital-risque aux États-Unis. Caroline Tkatschow, directrice des Services financiers Innovation CIBC, a été affectée au bureau de la CIBC à New York et Youssef Kabbani, directeur des Services financiers Innovation CIBC, a rejoint le bureau de Menlo Park.

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d'innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage à l'introduction en bourse et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s'étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC autant aux États-Unis qu'au Canada.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 09:10 et diffusé par :