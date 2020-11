BRP et Arctic Cat concluent un règlement global hors cour





VALCOURT, Québec, 02 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Produits Récréatifs Inc. (« BRP ») (TSX:DOO; NASDAQ: DOOO) et Arctic Cat Inc. (« Arctic Cat »), une société de Textron Inc. (NYSE:TXT), en sont venus à un règlement global entre elles concernant les litiges en cours en matière de propriété intellectuelle. En vertu des modalités de l'entente de règlement confidentielle, les deux cas en instance toujours actifs entre les parties aux États-Unis et au Canada seront classés.



Parmi les affaires résolues figure le litige lié aux brevets de BRP concernant le positionnement de la conduite portant vers l'avant ainsi que celui lié aux motoneiges pleine grandeur avec châssis à architecture pyramidale d'Arctic Cat. Par conséquent, Arctic Cat et ses concessionnaires canadiens auront l'autorisation de reprendre immédiatement la vente et la livraison de leur gamme complète de motoneiges au Canada.

Arctic Cat et BRP se sont engagés à continuer de collaborer afin d'améliorer et de développer l'industrie de la motoneige, et ce, pour tous les motoneigistes et toutes les associations.

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'oeuvre mondiale compte près de 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.





Demande média BRP : Demande média Arctic Cat : Elaine Arsenault Brandon Haddock Conseillère principale, Directeur, Communications Relations avec les médias Tél. : (706) 798-4311 Tél. : 514-238-3615 bhaddock@textron.com media@brp.com

