Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec est fier d'octroyer près de 2,2 M$ pour l'agrandissement de la caserne de pompiers de Saint-Apollinaire

R閒ection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Qu閎ec est fier d'octroyer pr鑣 de 2,2 M$ pour l'agrandissement de la caserne de pompiers de Saint-Apollinaire





SAINT-APOLLINAIRE, QC, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ -燗u nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme燗ndr閑 Laforest, la d閜ut閑 de Lotbini鑢e-Frontenac, Mme營sabelle燣ecours, est fi鑢e d'annoncer qu'une aide financi鑢e de񁺏96180$ a 閠 accord閑 la Municipalit de Saint-Apollinaire pour le projet d'agrandissement de sa caserne de pompiers.

La caserne actuelle ne permet pas l'entreposage des quatre v閔icules d'urgence du Service d'incendie de mani鑢e s閏uritaire. En effet, le b鈚iment, d'une superficie d'environ277爉, ne poss鑔e que deux portes de garage.

Le projet d'agrandissement d'environ978爉2permettra d'ajouter trois爌ortes de garages, des bureaux administratifs, des espaces de vie pour les pompiers ainsi qu'une salle d'intervention et de formation.

Citations

珷Il est primordial pour notre gouvernement d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des services publics de qualit, et ce, dans toutes les r間ions du Qu閎ec. Voil pourquoi nous travaillons dans un esprit de collaboration avec les municipalit閟. La s閏urit de tous passe par la modernisation de nos infrastructures et il est de notre devoir d'y contribuer.牷

Andr閑 Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

珷Les investissements gouvernementaux dans les municipalit閟 de la r間ion confirment notre engagement pour le maintien de milieux de vie sains et s閏uritaires. L'aide financi鑢e annonc閑 aujourd'hui d閙ontre aussi notre volont concr鑤e d'agir pour le d関eloppement de Chaudi鑢e-Appalaches.牷

Marie-Eve Proulx, ministre d閘間u閑 au D関eloppement 閏onomique r間ional et ministre responsable de la r間ion de la Chaudi鑢e-Appalaches

珷Quel bonheur de confirmer cette aide financi鑢e bien attendue Saint-Apollinaire! titre de d閜ut閑, le d関eloppement des services dans la circonscription est une r閑lle priorit. Je continuerai de travailler pour la r閍lisation de projets concrets comme celui-ci, qui permettent d'assurer le bien-阾re et la s閏urit des citoyennes, des citoyens et des employ閟 municipaux.牷

Isabelle Lecours, d閜ut閑 de Lotbini鑢e-Frontenac



珷C'est une fiert pour moi d'annoncer aujourd'hui l'agrandissement de la caserne de pompiers de Saint-Apollinaire. La Municipalit investit1,4燤$ dans ce projet de3,6燤$ afin de moderniser la caserne et ainsi am閘iorer notre service la population en termes de s閏urit et de protection des incendies. Pour clore le montage financier, nous avons obtenu une subvention de pr鑣2,2燤$ du programme qu閎閏ois R閒ection et construction des infrastructures municipales.牷

Bernard Ouellet, maire de Saint-Apollinaire

Faits saillants

L'aide financi鑢e provient du Programme R閒ection et construction des infrastructures municipales qui est issu du Plan qu閎閏ois des infrastructures2020-2030(PQI).

Rappelons qu'une aide financi鑢e de708787$ a 閠 confirm閑 en septembre dernier par le gouvernement du Qu閎ec pour le remplacement de conduites d'eau dans le cadre du programme FIMEAU Saint-Apollinaire .

. Le PQI2020-2030 pr関oit des investissements de pr鑣 de7,5燝$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilit du minist鑢e des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH).

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les activit閟 du MAMH, suivez-nous sur les m閐ias sociaux:

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqu envoy le 2 novembre 2020 08:00 et diffus par :