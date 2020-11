/R E P R I S E -- Action d'indignation : ajout de 3 journées pédagogiques - Le personnel de soutien scolaire doit aussi être considéré, rappelle le Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île!/





QUÉBEC, le 1er nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision du ministre de l'éducation, Jean-François Roberge, d'ajouter trois journées pédagogiques cette année, le Syndicat du personnel de soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île (SSÉPÎ-CSQ) affilié à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), ne peut rester muet.

C'est pourquoi il sollicite ses membres pour une action d'indignation.

Date : Le lundi 2 novembre 2020



Heure : De 13h à 15 h



Lieu : Devant le bureau de madame Chantal Rouleau, députée de la circonscription de Pointe-aux-Trembles ainsi que Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal (500, boulevard Saint-Jean-Baptiste, coin Notre-Dame).



Quoi : Manifestation en appui au personnel des services de garde scolaire



Qui : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Stéphane Soumis, président du SSÉPÎ-CSQ

Citations :

« Cette fois-ci, le manque de considération vise le personnel en service de garde, mais depuis le début de cette pandémie, le personnel de soutien scolaire est à bout de souffle. L'ensemble du personnel de soutien scolaire est en constante adaptation et ils ont une grande surcharge de travail depuis fort longtemps. La situation est extrêmement critique » exprime Stéphane Soumis, président du SSÉPÎ-CSQ.

« Depuis près de huit mois, nos membres en font nettement plus que ce qu'ils devraient et tiennent les écoles à bout de bras. Sauf que là, en ajoutant ces trois journées pédagogiques, le gouvernement abuse de notre dévouement. C'est comme s'il pressait le citron, mais celui-ci n'a plus de jus. » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

Pour prévoir des entrevues ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec moi.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :