SNC-Lavalin nomme Dale Clarke au poste de président, Services d'infrastructures





MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) est heureux d'annoncer la nomination de Dale Clarke au poste de président, Services d'infrastructures. Son mandat commence immédiatement. En poste à Toronto, en Ontario, M. Clarke relèvera de Ian L. Edwards, président et chef de la direction, et se joindra à l'équipe de direction.

Dans le cadre de l'orientation stratégique de SNC-Lavalin, M. Clarke assumera la responsabilité globale de continuer à faire croître l'offre de services d'infrastructures à haut rendement de l'entreprise, incluant les unités Opérations et maintenance des infrastructures, Énergie, réseaux et solutions industrielles, et Gestion de projets et de projets de construction. Il se concentrera sur les mandats dans lesquels nous pouvons miser sur la série de capacités de bout en bout de SNC-Lavalin pour aider nos clients à réaliser un grand éventail de projets d'infrastructures au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

« Dale est un leader chevronné qui possède des capacités de réflexion stratégique, un solide sens des affaires, et une très bonne connaissance de l'industrie et vision du marché », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. Le secteur Services d'infrastructures est un élément clé de la croissance de notre segment plus vaste des Services d'ingénierie, qui comprend nos Services d'infrastructures, Ingénierie, conception et gestion de projet et Énergie nucléaire. J'ai hâte de continuer à travailler ensemble pour transformer SNC-Lavalin en une entreprise de services d'ingénierie de premier plan à l'échelle mondiale. »

Fort de plus de 30 ans d'expérience mondiale en ingénierie et en gestion de projet, M. Clarke a travaillé sur des projets nationaux et internationaux au Canada, en Afrique et en Amérique latine. Il s'est joint à SNC-Lavalin en 1996. Au cours de son mandat de 24 ans, il a occupé plusieurs postes de cadre supérieur et de direction, dont celui de vice-président directeur, Services d'infrastructures, depuis février.

M. Clarke est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en génie minier de l'Université Queen's et est diplômé du programme de formation avancée en gestion de la Harvard Business School. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

