Placements CI lance une série de fonds communs de placement FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset (FSB)





Placements CI (« CI ») a annoncé a annoncé aujourd'hui le lancement d'une série de fonds communs de placement du FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset (TSX: FSB, FSB.U), ??une stratégie de revenu à faible volatilité gérée activement qui met l'accent sur principalement sur les obligations de sociétés américaines et canadiennes à court terme.

Ce fonds a été offert en tant que FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset depuis septembre 2017 et est maintenant disponible dans les fonds communs de placement de séries de A, F, I et P, ainsi que dans les versions couvertes en dollars américains pour chaque série, à savoir AH, FH, IH et PH. Également, à compter d'aujourd'hui, le fonds sera renommé Fonds FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset ayant une structure à deux catégories offrant à la fois des séries de fonds communs de placement et des séries de FNB.

FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset est géré par Marret Asset Management Inc., un gestionnaire d'investissements basé à Toronto, spécialisé dans les placements à revenu canadiens et mondiaux. En utilisant des obligations de bonne qualité et des obligations à rendement, le mandat vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux alternatives aux placements alternatifs liquides traditionnels tels que les CPG, tout en maintenant un profil de faible volatilité. *Depuis sa création (7 septembre 2017), ce FNB a généré de solides rendements annuels moyens de près de 2,7 %.

« Dans un environnement à taux extrêmement bas, de nombreux placements à revenu à court terme traditionnels offrent des rendements insuffisants », a déclaré Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef de la distribution des investissements CI. « Par conséquent, les investisseurs qui se méfient de la volatilité des marchés recherchent de nouvelles options. Ce mandat, géré par une équipe d'investissement éprouvée et expérimentée, peut offrir aux investisseurs un réel rendement tout en protégeant leur capital. »

CI a lancé sa structure de fonds à deux catégories, qui comprend à la fois des séries de fonds communs de placement et des séries de FNB, plus tôt cette année, dans le cadre d'un effort continu de rationaliser et de moderniser sa gamme de produits. Les avantages de la structure comprennent moins de dédoublement des fonds, des fonds plus importants avec de plus grandes économies d'échelle et des possibilités de diversification des portefeuilles, et d'accroître la constance des performances des fonds entre différentes structures de fonds ayant les mêmes mandats.

Parts de couverture en dollars américains pour les Stratégies alternatives liquides CI

CI a également annoncé le lancement de parts de couverture en dollars américains pour deux fonds de sa populaire gamme Stratégies alternatives liquides CI. La couverture du risque de change est une stratégie qui peut aider à atténuer les effets des fluctuations de change sur les rendements des fonds au fil du temps.

Les nouvelles séries qui seront lancées le 9 novembre 2020 sont :

Parts de couverture en dollars américains de Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (Séries AH, FH, IH et PH)

Parts de couverture en dollars américains de Fonds alternatif de croissance mondiale

CI Munro (Séries AH, FH, IH et PH).

Vous trouverez de plus amples informations sur les stratégies alternatives liquides CI au www.ci.com/liquidalts.

À propos de Placements CI

Placements CI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'investissements du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de gestion d'actifs et de conseils en gestion patrimoniale à l'échelle mondiale, et dispose de 194 milliards $ d'actifs au 30 septembre 2020.

*Écart type de 1,70 depuis sa création au 30 septembre 2020, contre 2,08 pour l'indice des obligations de sociétés à court terme FTSE Canada

Rendement normalisé au 30 septembre 2020 (%) 1 an 3 ans Depuis la création Date de création FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset (TSX : FNB) 3,53 2,69 2,67 09/07/2017 FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset $ US (TSX : FSB.U) 3,34 3,06 02/10/2017

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus d'émission avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais et des charges payables par le fonds (sauf pour les rendements d'une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Ce communiqué est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d'investissement, ni être interprété comme un signe d'approbation ou une recommandation d'une entité ou d'une valeur mobilière discutée. Nous recommandons aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d'apporter tout changement à leurs stratégies de placement.

Les Fonds sont gérés par Placements CI Inc., une filiale de Financière CI Corp., qui est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « CIX ».

Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Stratégies alternatives liquides CI est une marque de commerce de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc., 2020. Tous droits réservés.

