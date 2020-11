QC Copper & Gold présente un webinaire technique





TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - QC Copper and Gold Inc. (la « Société » ou « QC Copper ») (TSX-V: QCCU) a le plaisir de présenter un webinaire technique portant sur son actif phare, le complexe minier de cuivre Opémiska. Ce webinaire de 11 minutes sera présenté par Charles Beaudry, VP Exploration, qui exposera sa thèse sur la géologie unique d'Opémiska et comment la Société entend tirer profit de cette géologie favorable dans le cadre de son programme de forage de 20 000 mètres prévu en 2021.

QC Copper & Gold : Webinaire technique (en français)

QC Copper & Gold : Webinaire technique (en anglais)

Durant le webinaire, les points suivants seront abordés :

QC Copper & Gold : Le potentiel d'Opémiska Programme de forage du T1 2021 aux mines Springer et Perry, visant à définir le potentiel d'exploitation à ciel ouvert Potentiel de la mine Cooke (or) - Une nouvelle interprétation Survol du programme de forage et des autres travaux prévus en 2021

À propos du complexe de cuivre Opémiska

Le complexe de cuivre Opémiska est situé à proximité de la ville de Chapais au Québec, dans la région de Chibougamau. Opémiska est également situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et à l'intérieur du territoire visé par le Plan Nord de la province de Québec, qui vise à promouvoir et à financer les infrastructures et le développement de projets de ressources naturelles. La propriété Opémiska couvre une superficie de 12 782 hectares et englobe les anciennes mines Springer, Perry, Robitaille et Cooke, qui étaient détenues et exploitées par Falconbridge. Le projet dispose d'excellentes infrastructures sur place, incluant une station électrique et un accès direct à la route 113 et au chemin de fer du CN.

Déclaration de la personne qualifiée

Les renseignements techniques contenus dans le présent communiqué et dans le webinaire dont il est question ont été révisés et approuvés par Charles Beaudry, P. Geo. et géo., administrateur et vice-président à l'exploration de QC Copper and Gold Inc., lequel est une personne qualifiée tel que défini dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Pour plus d'information et des mises à jour à propos de QC Copper and Gold, veuillez visiter : www.qccopper.com

Et suivez-nous sur Twitter : @qccopper

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Certains renseignements dans ce communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs. Ces renseignements sont basés sur les attentes actuelles, lesquelles sont assujetties à d'importants risques et incertitudes qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents des résultats suggérés dans les énoncés prospectifs. QC Copper and Gold Inc. n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs, ni d'actualiser les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, sauf si requis par les lois en valeurs mobilières applicables à QC Copper and Gold Inc. De plus amples détails sur les risques et les incertitudes sont présentés dans les documents déposés par QC Copper and Gold Inc. auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sous le profil de QC Copper and Gold Inc. à l'adresse : www.sedar.com.

SOURCE QC Copper & Gold Inc.

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :