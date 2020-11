/R E P R I S E -- Avis aux médias: La ministre Fortier et Judith Robertson, commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada lanceront le 10e anniversaire du Mois de la littératie financière/





OTTAWA, ON, le 30 oct. 2020 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et Judith Robertson, commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), lanceront le 10e anniversaire du Mois de la littératie financière lors d'un évènement virtuel le lundi 2 novembre 2020 à 10 h.

En raison de l'incertitude financière créée par la pandémie de COVID-19, le Mois de la littératie financière vise cette année à aider les Canadiens à comprendre leurs finances et à prendre des décisions financières éclairées lors de périodes difficiles.

L'ACFC et le Groupe d'action sur la littératie financière ont créé le Mois de la littératie financière en 2011. Aujourd'hui, des centaines d'organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif y participent en faisant la promotion du Mois de la littératie financière et en organisant des évènements et des activités partout au pays dans le but commun de renforcer la littératie financière des Canadiens et Canadiennes.

L'ACFC a pour rôle de protéger les consommateurs de produits et services financiers et d'inciter les entités sous réglementation fédérale, dont les banques, à se conformer à leurs obligations législatives, aux codes de conduite auxquels elles adhèrent et à leurs engagements publics.

Les représentants des médias qui prévoient assister à l'évènement sont priés de s'inscrire par courriel à media@fcac-acfc.gc.ca.

Voici les détails :

Date :

Le lundi 2 novembre 2020

Heure :

10 h 00 (HAE)

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de période de questions et réponses pendant cet évènement.



Pour fixer une entrevue avec la commissaire de l'ACFC, Judith Robertson, concernant le Mois de la littératie financière, veuillez envoyer un courriel à media@fcac-acfc.gc.ca.

