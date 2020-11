Lancement de la 5e édition de la campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon »





MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ), en partenariat avec Santé Canada et avec l'appui du ministe?re de la Sante? et des Services sociaux (MSSS) lance sa cinquième campagne annuelle de sensibilisation au radon, « Villes et municipalités contre le radon ».

Cette campagne s'étend de novembre 2020 à mars 2021 et a pour but de sensibiliser la population aux dangers du radon. Ce gaz inodore et incolore, qui provient de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre, est à l'origine de 16 % des décès par cancer du poumon au Québec.

Saint-Joseph-du-Lac, ville-hôte de la campagne 2020-2021

Déjà associée à cette campagne depuis 2017, la Ville de Saint-Joseph-du-Lac agit cette année à titre de municipalité-hôte. Elle vient d'ailleurs de mettre en place le « défi 100 trousses », lequel consiste à distribuer gratuitement 100 trousses de mesure du radon aux citoyens.

Les autres villes et municipalités québécoises invitées à s'engager dans la lutte contre le radon

L'Association pulmonaire du Québec invite toutes les villes et municipalités à emboiter le pas à la Ville de Saint-Joseph-du-Lac. Pour ce faire, les municipalités peuvent se procurer du matériel informatif numérique, gratuit, ou papier (à peu de frais) auprès de l'APQ et sur son site Web : https://poumonquebec.ca/evenement/campagne-provinciale-de-sensibilisation-contre-le-radon/. Elles peuvent aussi soutenir la campagne en faisant usage de leurs propres matériels et médias.

Par le biais de cette campagne, l'Association pulmonaire du Québec souhaite permettre aux citoyens d'en apprendre davantage sur les dangers d'une exposition quotidienne à une trop grande concentration de radon, de mesurer ce niveau de concentration chez soi et de savoir comment rectifier la situation.

Site de l'Association pulmonaire du Québec : poumonquebec.ca

