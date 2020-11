L'étude MONALEESA-7 KISQALI(MD) (ribociclib) de Novartis a démontré une amélioration statistiquement significative de la survie globale chez les femmes préménopausées ou périménopausées atteintes de cancer du sein avancé HR+ et HER2-





KISQALI MD est le premier inhibiteur de CDK4/6 à démontrer une amélioration statistiquement significative de la survie globale ( paramètre secondaire clé ) chez les femmes préménopausées ou périménopausées atteintes de cancer du sein avancé 1 .

Au moment de l'analyse finale de la survie globale, la survie globale médiane n'avait pas été atteinte dans le groupe KISQALI MD et était de 40,9 mois dans le groupe placebo. La durée médiane du suivi était de 34,6 mois 1 .

Le cancer du sein avancé est la principale cause de décès liés au cancer chez les femmes de 20 à 59 ans2,3.

DORVAL, QC, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) est heureuse d'annoncer que les résultats statistiquement significatifs en matière de survie globale (SG) pour KISQALIMD (ribociclib) en traitement par association ont maintenant été approuvés dans la monographie de KISQALIMD. L'essai pivot de phase III MONALEESA-7 visait à évaluer l'administration de KISQALIMD en association avec un traitement endocrinien (goséréline en association avec un inhibiteur de l'aromatase ou le tamoxifène) comme traitement initial par rapport à un placebo en association avec un traitement endocrinien chez les femmes préménopausées ou périménopausées atteintes d'un cancer du sein métastatique ou avancé exprimant des récepteurs hormonaux (RH+), mais n'exprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-)1.

Au moment de la seconde (finale) analyse préétablie de la SG, l'étude avait satisfait le paramètre secondaire clé de la SG, démontrant une amélioration statistiquement significative de la SG et ces résultats ont été uniformes dans la population inhibiteur de l'aromatase non stéroïdien et parmi les sous-groupes d'analyse exploratoire1.

« Ces données indiquant une amélioration en matière de survie globale se montrent très convaincantes pour la communauté médicale lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant le traitement optimal à proposer aux patientes préménopausées ou périménopausées atteintes du cancer du sein métastatique ou avancé », a indiqué la Dre Karen Gelmon, professeure agrégée de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique et oncologue médicale à la BC Cancer Agency.

« La survie globale est considérée comme un résultat très important dans les essais cliniques en oncologie », a affirmé le Dr Nathaniel Bouganim, oncologue médical au Centre universitaire de santé McGill. « Le fait d'apporter des bienfaits en matière de survie globale relativement au cancer métastatique représente un avancement prometteur pour les patients. La communauté médicale attend avec impatience les prochaines mises à jour des données sur le ribociclib. »

Chez les femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique, aussi appelé cancer du sein de stade IV, le cancer se propage au-delà du sein à d'autres régions du corps, comme les poumons, le foie, les os ou le cerveau4. Les métastases peuvent survenir avant ou après le traitement, ou à la suite d'une récidive du cancer du sein5. Malgré les avancées sur le plan du dépistage précoce et du traitement, il n'existe toujours aucun remède au cancer du sein métastatique6.

« Le cancer du sein RH+, le type le plus courant de cancer chez les jeunes femmes, pose des défis particuliers pour ces femmes dans la fleur de l'âge. Ces nouvelles données sur le ribociclib ne sont pas qu'une question de chiffre, elles donnent en fait la possibilité à ces femmes de redéfinir le cadre de la discussion autour du cancer du sein métastatique avec leur médecin traitant », a affirmé Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec.

KISQALIMD est indiqué en association avec un inhibiteur de l'aromatase pour le traitement endocrinien de première intention du cancer du sein métastatique ou avancé exprimant des récepteurs hormonaux (RH+), mais n'exprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-), chez la femme en préménopause, en périménopause ou ménopausée. Chez la femme en préménopause ou en périménopause, le traitement endocrinien doit être associé à un agoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline (LH-RH). KISQALIMD est également indiqué en association avec le fulvestrant pour le traitement endocrinien du cancer du sein métastatique ou avancé RH+ et HER2- chez la femme ménopausée, en première intention ou après la progression de la maladie suivant un traitement endocrinien1.

« Chez Novartis, nous sommes à l'avant-garde des avancées scientifiques et sommes fiers de notre héritage dans le domaine du cancer du sein. Notre engagement envers le cancer du sein reflète notre développement continu de plusieurs composés au sein de notre portefeuille actuel », a déclaré Daniel Hébert, vice-président, Affaires médicales, Oncologie, Novartis Pharma Canada inc. Novartis constitue le chef de file de l'industrie en matière de découvertes de nouveaux traitements et associations, tout particulièrement ceux visant le cancer du sein HR positif, qui est le type de cancer le plus courant. « Nous sommes heureux de faire une autre annonce importante concernant les données médicales probantes se rapportant à KISQALIMD et à ses bienfaits potentiels en matière de survie globale. »

KISQALIMD est remboursé au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Saskatchewan en vertu des programmes de médicaments respectifs de ces provinces. Novartis poursuit ses efforts en vue d'obtenir une couverture du médicament dans tout le pays.

À propos de KISQALIMD (ribociclib)

KISQALIMD est un inhibiteur sélectif des kinases dépendantes des cyclines, un médicament qui aide à ralentir la progression du cancer en inhibant deux protéines appelées kinases dépendantes des cyclines 4 et 6 (CDK4 et CDK6). Lorsqu'elles sont suractivées, ces protéines peuvent provoquer la croissance et la division rapides des cellules cancéreuses. Leur prolifération peut être freinée en ciblant les CDK4 et CDK6. KISQALIMD a été mis au point par les Instituts Novartis pour la recherche biomédicale (NIBR), grâce aux recherches menées en collaboration avec Astex Pharmaceuticals.

À propos de Novartis en matière de cancer du sein avancé

Novartis s'attaque au cancer du sein avec une science de pointe, une collaboration et une passion pour la transformation des soins aux patients. Nous avons adopté une approche audacieuse dans nos recherches en incluant des populations de patients souvent négligés dans les essais cliniques, en cernant de nouvelles voies ou mutations pouvant jouer un rôle dans l'évolution de la maladie et en élaborant des traitements qui non seulement maintiennent, mais améliorent également la qualité de vie des patients. Notre priorité depuis les 30 dernières années, et encore aujourd'hui, est de fournir des traitements qui améliorent et prolongent la vie des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé.

À propos de Novartis Pharma Canada inc.

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2019, l'organisation a investi 51,8 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent plus de 750 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 109 000 personnes de plus de 145 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet : www.novartis.com.

KISQALI est une marque déposée.

Références

