Nova Bus annonce une importante commande avec Halifax Transit

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Nova Bus, chef de file dans la fabrication d'autobus urbains en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté l'appel d'offres pour fournir et livrer jusqu'à 150 autobus LFS Diesel de 40 pieds sur une période de trois ans, avec possibilité de renouvellement pour deux périodes supplémentaires d'un an à Halifax Transit, le fournisseur de services de transport urbain de la ville de Halifax. Pour répondre aux besoins d'expansion et de remplacement de la flotte, le contrat de cinq ans prévoit la livraison d'un maximum de 190 autobus qui seront fabriqués à Saint-Eustache et à Saint-François-du-Lac, où sont fabriqués les châssis. Les livraisons devraient commencer en 2021.

« Cette belle victoire intervient pendant une période très exceptionnelle et nous sommes ravis et très fiers de renouveler notre partenariat avec Halifax Transit et de continuer à offrir aux voyageurs de Halifax des autobus de qualité, fiables, sûrs et respectueux de l'environnement, » a déclaré Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus.

Client de longue date, Halifax Transit exploite plus de 300 autobus urbains, dont environ 127 véhicules Nova Bus. Sa flotte couvre 67 lignes dans la région de Halifax. Ce contrat consolide un partenariat qui a débuté en 2010 et contribue à aider Halifax à atteindre ses objectifs de durabilité ainsi que la vision de Nova Bus d'être un chef de file en matière de transport urbain.

« Halifax Transit est ravi de faire de nouveau confiance à Nova Bus pour ses besoins en matière de transport, » a dit William Cutler, Directeur de la maintenance des autobus pour Halifax Transit. « Non seulement Nova Bus est reconnue pour la fiabilité de ses produits, mais elle offre un soutien de haute qualité qui répond aux exigences de ses clients et un niveau élevé de formation pour une utilisation et un entretien optimal des autobus afin d'en assurer la performance à pleine capacité. »

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus hybrides et électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro MobilitéMC, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo.

