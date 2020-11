mdf commerce acquerra Vendor Registry, Inc., un fournisseur de solutions d'approvisionnement stratégique aux États-Unis





L'acquisition ajoute de nouveaux clients et renforce les activités d'approvisionnement stratégique aux États-Unis

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW/ - mdf commerce inc. (« mdf commerce ») (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord, par l'intermédiaire de sa filiale à cent pour cent, pour l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Vendor Registry, Inc. (« Vendor Registry »), un fournisseur de solutions d'approvisionnement stratégique aux États-Unis. Cette acquisition s'inscrit bien dans le cadre du plan stratégique quinquennal produit par mdf commerce au cours de l'année financière 2020.



Cette acquisition ajoutera près de 400 acheteurs et 70 000 fournisseurs à l'échelle nationale à la plateforme d'approvisionnement stratégique de mdf commerce, renforçant ainsi la position de l'entreprise dans 10 États et élargissant sa clientèle d'agences à 14 nouveaux États. mdf commerce est également heureuse d'accueillir Chris Van Beke au sein de l'équipe, qui se joindra à mdf commerce en tant que vice-président, développement des canaux de distribution, approvisionnement stratégique.



« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Vendor Registry au sein de la famille mdf commerce », déclare Mark Eigenbauer, président de l'approvisionnement stratégique chez mdf commerce. « Nous sommes impressionnés par la présence qu'ils ont établie ces dernières années et nous sommes enthousiastes à l'idée d'unir nos forces. Ensemble, notre solution d'approvisionnement stratégique existante et Vendor Registry servent 3 500 agences et de plus de 300 000 fournisseurs, les agences clientes desservant désormais 42 États. Grâce à cette acquisition, nos solutions d'approvisionnement stratégique pourront atteindre de nouveaux marchés et augmenter leur offre, ce qui profitera à la fois aux acheteurs et aux fournisseurs ».



« Nous sommes ravis de nous associer à mdf commerce », déclare Chris Van Beke, co-fondateur et chef de la direction chez Vendor Registry. « Notre objectif a toujours été d'offrir le service d'approvisionnement le plus facile à utiliser possible avec un soutien de premier plan à nos clients. En plus de l'excellente gamme de produits et de la croissance continue des solutions d'approvisionnement stratégique de mdf commerce, nous serons désormais en mesure d'offrir de nouvelles opportunités à toutes les agences et fournisseurs participants aux États-Unis ».



La contrepartie totale de l'acquisition est de 5,25 millions de dollars américains payable en espèces, sous réserve de certains ajustements du prix d'achat. La clôture de l'acquisition est soumise à certaines conditions standard et devrait avoir lieu le ou vers le 16 novembre 2020.



À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de Vendor Registry, Inc.

Basé à Knoxville, au Tennessee, Vendor Registry dessert plus de 400 organismes publics et plus de 70 000 fournisseurs à travers les États-Unis. La mission de Vendor Registry est de simplifier le processus d'achat pour les villes, les pays, les services publics, l'enseignement supérieur et les commissions scolaires afin de générer de nouveaux revenus pour les vendeurs et les fournisseurs, de réduire les coûts pour les services d'achat gouvernementaux et institutionnels et de faire gagner un temps précieux à toutes les parties concernées.

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs concernant la société. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés aux présentes. La société considère que les hypothèses sur lesquelles se fondent ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais souhaite aviser le lecteur que ces hypothèses concernant des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la société. La société n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la législation applicable ne l'y oblige. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

