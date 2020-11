/R E P R I S E -- Zoom sur la santé : du 3 au 8 novembre, BAnQ offre des conférences numériques gratuites avec des experts du milieu de la santé/





MONTRÉAL, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est sur le thème Zoom sur la santé que se dérouleront les Rendez-vous numériques de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) cette année. Du 3 au 8 novembre, une série de conférences gratuites seront offertes par des experts de l'Université de Montréal, de l'Université McGill, du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que de la Régie de l'assurance maladie du Québec. La deuxième édition de cette semaine d'activités grand public se déploiera entièrement en ligne.

Quatre conférences en ligne pour les adultes

Quatre conférences numériques réuniront des spécialistes qui répondront aux questions suivantes : comment obtenir de l'aide médicale fiable en ligne? Le Carnet santé, qu'est-ce que c'est? Quels outils, applications et plateformes technologiques permettent d'obtenir des informations ou des soins virtuels en télésanté? Quelles technologies d'assistance rendent le numérique plus accessible aux personnes ayant des problèmes de vision?

Les conférences auront lieu sur la plateforme Zoom et les participants pourront poser leurs questions en direct au moyen de la section Q et R. Pour ceux qui auront manqué ces rendez-vous, il sera possible de les regarder en différé sur banq.qc.ca.

Deux activités numériques auxquelles participer en famille!

Les jeunes aussi auront de quoi se mettre sous la dent : une Heure du conte spéciale sur le thème de la santé est au programme. De plus, et alors que les fausses nouvelles prolifèrent sur le Web depuis le début de la pandémie, un atelier leur sera proposé pour apprendre à les débusquer au moyen d'exemples liés à la santé! Cet atelier pourra aussi être vu en rattrapage sur banq.qc.ca.

Citation

« Cette année, nous avons pensé nos Rendez-vous numériques annuels en fonction du thème incontournable de la santé. Où que vous résidiez au Québec, nous vous invitons à profiter de ces activités grand public et des informations pratiques que les spécialistes que nous avons invités partageront avec vous. »

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ

La réalisation de certaines activités est rendue possible grâce à la Fondation de BAnQ et au soutien de ses généreux donateurs.

Programmation pour les adultes

Le mardi 3 novembre à 19 h

Santé futée en ligne

Invités :

Docteur Pierre Pluye, professeur au Département de médecine de famille de l'Université McGill;

professeur au Département de médecine de famille de l'Université McGill; Vera Granikov, coordinatrice de recherche à l'Unité de soutien SRAP du Québec et étudiante au doctorat en sciences de l'information à l'Université McGill. En collaboration avec le Département de médecine de famille et l'École des sciences de l'information de l'Université McGill.





Le mercredi 4 novembre à 19 h

Carnet santé Québec : l'outil de suivi de votre santé

Invités :

François Boulanger, chargé de projet affaires - Projet Carnet santé Québec à la RAMQ;

chargé de projet affaires - Projet Carnet santé Québec à la RAMQ; Julie Dupont, Direction de la coordination, des connaissances stratégiques et de la performance clientèle à la RAMQ;

Direction de la coordination, des connaissances stratégiques et de la performance clientèle à la RAMQ; Julie Mercier, chargée de projet affaires à la RAMQ. En collaboration avec la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).



Le jeudi 5 novembre à 19 h

La télésanté, c'est maintenant

Invitées :

Mélanie Caron, responsable de la télésanté au ministère de la Santé et des Services sociaux;

responsable de la télésanté au ministère de la Santé et des Services sociaux; Marie-Josée Paquet, responsable du Centre de coordination de la télésanté pour les établissements du territoire du RUISSS de l'UdeM. En collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre de coordination de la télésanté du Centre hospitalier de l'Université de Montréal.



Le samedi 7 novembre à 14 h 30

Santé oculaire: les technologies d'assistance

Invitée :

Ariane Chalifoux, bibliothécaire au Service québécois du livre adapté (SQLA) de BAnQ

Programmation pour les jeunes et leurs parents

Le samedi 7 novembre à 10 h 30

L'Heure du conte virtuelle - Spécial santé (13 ans et moins)

Avec :

Julie Robert, bibliothécaire à la Grande Bibliothèque Quand tu ne te sens pas bien, il n'y a rien de mieux que d'être bien bordé dans ton lit et d'écouter de belles histoires. Pour cette heure du conte très spéciale, l'équipe de l'Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque travaille main dans la main avec les créateurs et les éditeurs pour te présenter des livres au sujet de la santé et de ceux qui y travaillent. C'est un moment à ne pas manquer : la passion des bibliothécaires pour la lecture est contagieuse

Le dimanche 8 novembre à 14 h 30

À la chasse aux fausses nouvelles en santé (8 ans et plus)

Avec :

Anne Gaignaire, journal Le Curieux Pars à la chasse avec nous! Nous sommes aux trousses de bêtes dotées de puissants pouvoirs de dissimulation : les fausses nouvelles en santé. Apprends à les reconnaître pour qu'elles ne soient plus un danger En collaboration avec le journal Le Curieux.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.



La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au coeur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

