/R E P R I S E -- 55e Congrès de l'AQTr : Le transport au coeur des écosystèmes/





MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le 55e Congrès de l'AQTr s'éclate du 2 au 6 novembre prochain ! Les participants sont conviés à l'un des plus grands événements mobilisateurs dans le domaine des transports au Québec présenté dans une mouture entièrement virtuelle, gratuite et réinventée par l'Association québécoise des transports sous le thème Le transport au coeur des écosystèmes.

Le lancement officiel du Congrès se fera le 2 novembre dès 11 h 30 avec la diffusion d'une capsule vidéo du ministre des Transports, M. François Bonnardel, suivie par la remise du prestigieux Prix Josef-Hode-Keyser.

Tout au long de la semaine, ce sont plus d'une quarantaine de conférences qui seront présentées sur l'heure du midi et qui aborderont des sujets d'actualité concernant, entre autres, la mobilité, les infrastructures, les enjeux municipaux et les avancées technologiques ou l'automatisation des transports. Les présentations sont préenregistrées, mais les conférenciers échangeront en simultané avec les participants dans l'espace clavardage lors de la diffusion.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, s'adressera également aux congressistes, le jeudi 5 novembre dès 11 h 45 avant de laisser place à la 13e édition du Gala des Grands Prix d'excellence en transport qui sera ouvert à tous et qui se déroulera virtuellement à compter de 17 h.

Pour s'inscrire et connaître l'ensemble de la programmation, veuillez consulter le site Internet de l'événement au www.aqtr.com .

À propos de l'AQTr

Fondée en 1964, l'AQTr a pour mission de mobiliser la communauté des transports afin de favoriser l'échange des connaissances et la formation dans le domaine. Forte de l'expertise de ses membres, elle se veut le forum en transport par excellence au Québec.

SOURCE Association québécoise des transports

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 06:00 et diffusé par :