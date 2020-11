Tim Hortons® offre des boissons chaudes gratuites aux vétérans et aux membres des Forces armées canadiennes à l'occasion du jour du Souvenir





TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Tim Hortons est fier d'annoncer que ses propriétaires de restaurant d'un bout à l'autre du pays offriront des boissons chaudes gratuites aux vétérans et aux membres des Forces armées canadiennes à l'occasion du jour du Souvenir.

Le 11 novembre, chaque vétéran ou membre des Forces armées canadiennes en uniforme ou présentant une pièce d'identité appropriée pourra recevoir une boisson chaude de son choix et de n'importe quel format, y compris les boissons suivantes : café, thé, chocolat chaud, vanille française, latte, americano et cappuccino.

« Tous les ans, nous prenons le temps de souligner la contribution et les sacrifices de ceux et celles qui ont servi notre pays en temps de guerre et de paix », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons pour le Canada et les Amériques.

« Nous tous chez Tim Hortons remercions sincèrement les vétérans du Canada et les membres des Forces armées canadiennes pour leurs précieuses contributions à notre magnifique pays. »

Les restaurants participants disposent de boîtes de collecte des coquelicots sur le comptoir avant dans lesquelles les clients peuvent faire un don en échange d'une épinglette coquelicot en appui à la Légion royale canadienne.

