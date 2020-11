L'organisation Les Entrepreneurs en Actions du Québec offrira le soutien nécessaire aux deux propriétaires de gym et aux deux clients dans le cadre des démarches de contestation en justice des constats d'infraction émis





MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La semaine dernière, deux propriétaires de gym, membres de la coalition regroupant 260 centres d'activités physiques, ainsi que deux de leurs clients qui étaient présents sur les lieux, ont reçu des constats d'infractions en lien avec l'ouverture de leur entreprise respective.

L'organisation Les Entrepreneurs en Actions du Québec (« EAQ ») a contacté les deux propriétaires, messieurs Marc-Antoine Grondin du Gym Olympe à Québec et François Madore du Multi-Gym à Thetford Mines, qui ont accepté le soutien du regroupement d'entrepreneurs. Par la même occasion, l'organisation EAQ est heureuse d'annoncer que la coalition des centres d'activités physiques rejoint officiellement ses membres.

L'organisation EAQ invite maintenant tous les autres centres d'activités physiques au Québec, gym, crossfit, yoga, danse, boxe, arts martiaux, etc. qui ne l'ont pas encore fait à les rejoindre, ainsi que tous les autres propriétaires d'entreprises touchées actuellement par les mesures en place et qui partagent la vision de l'organisation.

En ce qui concerne de manière plus spécifique les centres d'activités physiques, l'organisation EAQ rappelle au gouvernement qu'il se prive actuellement de partenaires importants pour la santé des Québécois. La plupart des centres ont été fermés près de 4 mois sur les 8 derniers et nous ne possédons toujours pas d'indications quant à une possible reprise.

Plusieurs de ces entreprises sont confrontées à la faillite alors que ces lieux ne sont pas des zones d'éclosions. Par ailleurs, aucun échange avec le gouvernement n'a eu lieu malgré les demandes de la coalition et les très nombreux témoignages publiés démontrant de la part de la population et des propriétaires qu'il y a un besoin réel et immédiat de réouverture, le tout dans la poursuite du respect des mesures sanitaires en vigueur.

