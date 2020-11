Ce Movember, les moustaches seront à l'affiche dans un appel vidéo près de chez vous alors que les Canadiens « Porteront la Mo pour la santé masculine » à travers tout le pays





PLUS DE 20 M$ ONT ÉTÉ INVESTIS DANS PLUS DE 75 PROGRAMMES ACTIFS AU QUÉBEC.

TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Movember, le principal organisme philanthropique pour la santé masculine au Canada, débute aujourd'hui sa 14e campagne annuelle au Canada. Bien que cette année puisse sembler un peu différente, avec des moustaches qui poussent derrière un masque, le besoin de recueillir des fonds et de sensibiliser les gens à la santé masculine n'a jamais été aussi important. L'isolement social, comme le vivent de nombreux Canadiens, est souvent précurseur d'une augmentation des sentiments d'anxiété, de dépression et de tristesse et la pandémie de la COVID-19 a aggravé la situation. Au Canada, les victimes de 3 suicides sur 4 sont des hommes et le suicide demeure la 2e cause de décès chez les hommes âgés de 15 à 44 ans. C'est le moment de s'unir et de faire quelque chose de bien, tout en s'amusant un peu (quelque chose dont tout le monde pourrait bénéficier ces temps-ci). Aidez à empêcher nos pères, nos frères, nos partenaires, nos fils et nos amis de mourir trop jeunes -- joignez le mouvement et inscrivez-vous sur Movember.com.

Les Mo Bros et les Mo Soeurs qui prévoient joindre le mouvement Movember cette année peuvent s'inscrire sur www.Movember.com, créer un espace Mo pour choisir de Porter, Bouger, Organiser ou faire À chacun sa Mo et commencer à collecter des fonds et sensibiliser le public sur la santé mentale et physique des hommes.

PORTER : Une Mo . C'est notre petit bout de ruban velu. Au début du mois, prenez votre rasoir et rasez-vous de près. Faites pousser votre moustache pendant les 30 prochains jours et portez-la fièrement.

. C'est notre petit bout de ruban velu. Au début du mois, prenez votre rasoir et rasez-vous de près. Faites pousser votre moustache pendant les 30 prochains jours et portez-la fièrement.

BOUGER : Engagez-vous à courir ou à marcher 60 km au cours du mois. C'est 60 km pour les 60 hommes que nous perdons par suicide chaque heure, toutes les heures à travers le monde. Vous pouvez joindre une équipe ou courir en solo.

Engagez-vous à courir ou à marcher 60 km au cours du mois. C'est 60 km pour les 60 hommes que nous perdons par suicide chaque heure, toutes les heures à travers le monde. Vous pouvez joindre une équipe ou courir en solo.

ORGANISER : Un Mo -ment -- rassemblez une équipe et faites quelque chose de fun. Organiser, c'est passer du bon temps pour une bonne cause. Vous pouvez toujours ajouter une touche virtuelle à vos plans. Le bon côté?? Les événements virtuels sont faciles et peu coûteux à organiser et vous pouvez y assister en pantoufles. Pensez à un tournoi de jeux en ligne, un Mo Bingo ou une soirée quiz virtuelle.

-ment -- rassemblez une équipe et faites quelque chose de fun. Organiser, c'est passer du bon temps pour une bonne cause. Vous pouvez toujours ajouter une touche virtuelle à vos plans. Le bon côté?? Les événements virtuels sont faciles et peu coûteux à organiser et vous pouvez y assister en pantoufles. Pensez à un tournoi de jeux en ligne, un Mo Bingo ou une soirée quiz virtuelle.

À CHACUN SA MO : Qu'il s'agisse d'un test d'endurance physique vraiment dur ou quelque chose qui fait moins suer comme la promesse d'arrêter une mauvaise habitude, vous choisissez votre aventure et allez-y à fond.

Bien que le monde semble différent, les Québécois à travers la province trouvent des moyens créatifs de s'impliquer pour ce Movember 2020. Même si les Mos ne seront peut-être pas autant admirées en personne que par les années précédentes, il existe plusieurs styles de moustache amusants qui peuvent être portés confortablement sous un masque ou un couvre-visage pour ceux qui désirent PORTER. Le monde virtuel a ouvert la porte à des idées de collecte de fonds uniques et différentes pour ceux qui espèrent ORGANISER, tout en donnant aux collecteurs de fonds la possibilité de rester socialement connectés et, comme le montrent les nouvelles statistiques, d'améliorer leur santé mentale en général grâce à un engagement virtuel.

Une nouvelle étude de 3000 Canadiens, menée par Maru/Blue, a révélé que ii :

66 % des Québécois estiment que le fait de se rapprocher de leurs amis et de leur famille virtuellement a contribué à améliorer leur santé mentale.

des Québécois estiment que le fait de se rapprocher de leurs amis et de leur famille virtuellement a contribué à améliorer leur santé mentale. 58 % des Québécois estiment que les activités virtuelles (5 à 7 Zoom, soirée poker virtuelle, club de lecture, etc.) les ont aidés à se sentir plus connectés pendant la pandémie.

Pour ceux qui veulent BOUGER pour Movember, de nouvelles statistiques donnent des indications sur la façon dont les Québécois restent physiquement actifs :

Pour 64 % des Québécois, la pandémie leur a fait rater une activité sociale prévue comme faire du sport, se retrouver pour une soirée poker ou se retrouver pour boire un verre.

des Québécois, la pandémie leur a fait rater une activité sociale prévue comme faire du sport, se retrouver pour une soirée poker ou se retrouver pour boire un verre. 85 % des Québécois se sont adaptés en allant à l'extérieur pour faire de l'activité physique?; 45 % utilisent un gymnase à domicile?; et 10 % se sont inscrits à des cours de conditionnement physique virtuels

« Il ne fait aucun doute que le manque de connexions sociales dans notre phase actuelle de la pandémie a un impact sur la santé mentale des Québécois », dit Matt Dubé, qui dirige les efforts de financement au Québec pour Movember Canada. « De nombreux hommes sont isolés et déconnectés de leurs réseaux de soutien social habituels -- et les endroits où les hommes allaient habituellement pour avoir des conversations d'homme à homme avec leurs amis, comme sortir boire un verre, regarder ou faire du sport, ou aller au gym, ont été grandement réduits. C'est un moment très important pour sensibiliser les gens et soutenir la cause de la santé masculine, et nous sommes ravis de voir autant de Québécois se joindre à nous cette année. »

Maintenant dans sa 14e année au Canada, la campagne annuelle porter la Mo encourage les « Mo Bros » et les « Mo Soeurs » à travers le pays à se rassembler pour soutenir les principales causes de Movember?; la santé mentale des hommes, la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. À ce jour, grâce au port de moustaches et aux conversations générées, Movember a fièrement accueilli plus de six millions de supporters et a aidé à financer plus de 1250 projets novateurs en santé masculine dans vingt pays, dont près de 300 ici même au Canada. Bien que cette année puisse sembler un peu différente et que les collecteurs de fonds ne soient pas en mesure de montrer socialement leurs moustaches de la même façon qu'auparavant, le rôle de la Mo n'a jamais été aussi important.

MOVEMBER À L'ÈRE DE LA COVID-19

Plus tôt cette année, Movember a publié des chiffres visant à explorer l'impact de la COVID-19 sur les relations sociales, en particulier en ce qui concerne les hommes. La recherche, menée par le Centre de Recherche Sociale, a révélé que :

4 Canadiens sur 10 disent que personne ne leur a demandé comment ils se débrouillaient pendant la pandémie de la COVID-19.

25 % des hommes canadiens n'ont pas fait signe à leurs amis ou leur famille, comparativement à 13 % chez les femmes.

Les hommes plus âgés en tant que groupe sont les plus susceptibles d'avoir connu un lien social plus faible, 57 % des hommes canadiens âgés de 45 ans et plus ont déclaré se sentir moins connectés à leurs amis et leur famille depuis l'éclosion de la COVID-19.

Les Canadiens sont plus susceptibles de se renseigner sur comment leurs amies (femmes) et leur famille s'en sortent depuis le début de la pandémie de la COVID-19 qu'ils ne le sont pour leurs amis (hommes).

OÙ VA L'ARGENT??

Les fonds collectés au cours du mois de Movember (et durant toute l'année) serviront au financement de programmes mondiaux innovateurs et de recherche sur les principales causes soutenues par Movember, dans le but d'attaquer de front ces statistiques. Voici quelques exemples de programmes Movember lancés en 2020 :

Outils numériques en santé mentale, y compris Conversations Movember, un « simulateur de conversation » en ligne gratuit pour entamer des conversations avec des hommes qui pourraient avoir des difficultés -- disponible en français et en anglais.

3,2 millions $ pour le Défi des Connexions Sociales afin de collaborer à des idées numériques ou technologiques innovantes provenant de la population, afin de mieux connecter les hommes dans l'isolement. Au Canada , jusqu'à cinq idées seront sélectionnées avec un investissement de 90?000 $ à 225?000 $ pour chacune des idées.

, jusqu'à cinq idées seront sélectionnées avec un investissement de 90?000 $ à 225?000 $ pour chacune des idées. Subventions en santé mentale pour des initiatives pour les vétérans et premiers intervenants avec un investissement initial de 6,34 millions $ au cours des deux prochaines années (soutenu par le DGR) et 800?000 $ investis dans des programmes actifs au Canada .

Pour plus d'informations ou pour joindre le mouvement Movember dès aujourd'hui, visitez movember.com.

Des images à télécharger sont disponibles ICI.

Note aux éditeurs :

Movember encourage fortement l'addition d'informations pertinentes sur la recherche d'aide dans des articles sur le suicide et la maladie mentale. Pour un soutien en tout temps, de jour comme de nuit, en cas de crise nous encourageons les Canadiens à communiquer avec l'un des services suivants : Service de prévention du suicide (sans frais : FR 1-866-277-3553, ENG 1-833-456-4566) ou le programme Jeunesse, J'écoute (1-800-668-6868). Pour plus d'informations sur la recherche d'aide, cliquez ICI.

À propos de Movember :

Movember est le principal organisme philanthropique dédié à changer le visage de la santé masculine à l'échelle mondiale, se concentrant sur la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. L'organisme de bienfaisance recueille des fonds pour offrir des programmes de recherche et de soutien novateurs et révolutionnaires qui permettent aux hommes de vivre plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps. Engagées à rompre le statu quo, des millions de personnes se sont jointes au mouvement, aidant à financer plus de 1250 projets dans le monde. En plus de s'attaquer aux principaux problèmes de santé rencontrés par les hommes, Movember s'efforce d'encourager les hommes à rester en bonne santé dans tous les domaines de leur vie, en mettant l'accent sur eux de demeurer socialement connectés et d'être plus ouverts à discuter de leur santé et des moments marquants dans leur vie. La vision de l'organisme de bienfaisance est d'exercer une influence durable sur la santé masculine. Pour faire un don ou en savoir plus, veuillez visiter fr.movember.com.

i Le SRC a mené une enquête via un panel en ligne auprès de 5737 personnes âgées de 18 ans ou plus au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie (environ 1430 répondants dans chaque pays). Cela comprenait 809 hommes au Royaume-Uni, 804 hommes aux États-Unis, 794 hommes au Canada et 806 hommes en Australie. Des quotas de réponse ont été fixés en fonction de l'âge, de la région et du sexe et les données finales ont été pondérées pour refléter les profils de chaque pays. Le travail sur le terrain s'est déroulé du 22 avril au 4 mai 2020. ii Du 22 octobre au 25 octobre 2020, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 3026 Canadiens d'âge adulte sélectionnés aléatoirement parmi les membres de La Voix Maru. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 1,6 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés selon l'éducation, l'âge, le sexe et la région (et selon la langue au Québec) pour refléter la population selon les données du recensement. Cela permet d'assurer que l'échantillon est représentatif de toute la population adulte du Canada. Les différences dans ou entre les totaux sont attribuables aux arrondissements.

SOURCE Movember Canada

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 05:00 et diffusé par :