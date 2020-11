CM Group acquiert Selligent Marketing Cloud





CM Group, constitué de sociétés MarTech de gestion des campagnes multicanales et d'e-mail marketing, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Selligent Marketing Cloud (Selligent), sa cinquième acquisition en l'espace de 24 mois. CM Group, dont l'actionnaire majoritaire est Insight Partners, a acheté Selligent à HGGC. Cet achat renforce l'avance de CM Group en tant que plus grand portefeuille international d'entreprises spécialisées dans l'email marketing et le marketing multicanal.

Les produits de CM Group, dont Campaign Monitor, Sailthru, Emma, Delivra, Vuture, Liveclicker et maintenant Selligent, comptent plus de 70 000 clients et facilitent plus de 180 milliards de connexions avec les consommateurs par an. Avec l'acquisition de Selligent, le chiffre d'affaires annuel de CM Group dépassera les 250 millions de dollars.

Les solides fondations de Selligent en Europe et aux États-Unis, son approche centrée sur le client adressant les grandes et moyennes entreprises des secteurs des services financiers, du voyage, des médias, du divertissement et du retail complètent les activités de CM Group. Avec l'acquisition de Selligent, CM Group offrira désormais des services aux entreprises auprès des principaux secteurs d'activité au niveau mondial sur des segments de marché allant des grandes aux petites entreprises. CM Group prévoit de poursuivre sa croissance grâce à des investissements organiques et à des acquisitions qui augmenteront les capacités de chaque produit.

"Selligent complète idéalement CM Group. Les clients présents sur l'ensemble de notre gamme de produits ont beaucoup à gagner de l'expansion constante de notre famille de marques", a déclaré Wellford Dillard, CEO de CM Group. "Notre stratégie unique, basée sur des micro-services, nous permet d'accélérer l'innovation sur chacun de nos produits, conduisant ainsi à un retour sur investissement plus rapide pour nos clients. S'agissant de Selligent, nous allons rapidement augmenter les fonctionnalités de mobile app messaging, d'analytics et de personnalisation en temps réel grâce à notre expertise dans ces domaines, tandis que les marques de CM Group bénéficieront des fonctionnalités d'intelligence artificielle de Selligent."

Selligent Marketing Cloud a été qualifié de Leader dans The Forrester Wavetm : Cross-Channel Campaign Management (Independent Platforms), Q4 2019. La marque continuera à fonctionner comme une technologie distincte au sein de CM Group et à livrer une valeur et une innovation permanentes à sa base client constituée de marques nationales et internationales.

« Rejoindre CM Group permet à Selligent d'accélérer sa dynamique de croissance sur le marché européen où nous avons construit une base solide et bâti un large écosystème de clients et partenaires », a déclaré Bruno Boussion, SVP Europe de Selligent. « La famille de marques de CM Group nous permettra de conserver notre ADN, qui se caractérise par une forte proximité avec nos clients et partenaires, et de mener à bien nos ambitions, tout en conservant les spécificités de la marque Selligent."

"L'équipe HGGC est très heureuse des avancées réalisées par Selligent au cours des cinq dernières années, qui lui ont permis de devenir un leader mondial du marketing omnicanal", a ajouté Rich Lawson, Chairman, CEO et cofondateur de HGGC. "Nous sommes convaincus que l'entreprise va étendre son héritage en matière d'innovation et continuer à fournir des solutions d'envergure mondiale au sein de CM Group."

L'entité Campaign Monitor Europe UK LTD de CM Group procédera à l'acquisition de Selligent Marketing Cloud.

À propos de Selligent

Selligent Marketing Cloud est une plateforme avancée du cloud spécialisée dans le marketing omnicanal. Sa technologie innovante fournit aux marques les données qui leur permettent de livrer un contenu personnalisé et d'optimiser l'engagement des consommateurs sur tous les canaux. S'appuyant sur ses nombreuses implantations en Europe et aux États-Unis, ainsi que sur un réseau mondial de partenaires, l'objectif de Selligent Marketing Cloud est de toujours pousser plus loin le marketing personnalisé. Pour en savoir plus sur Selligent

À propos de CM Group

CM Group est un groupe de sociétés mondiales spécialisé dans le marketing technologique comprenant Campaign Monitor, Emma, Vuture, Delivra, Liveclicker, Sailthru et Selligent. En regroupant ces grandes entreprises, CM Group offre une variété de solutions d'envergure mondiale qui peuvent être utilisées par l'ensemble des spécialistes du marketing. Basé à Nashville, TN, CM Group possède des bureaux aux États-Unis à Indianapolis, Los Angeles, New York City, Pittsburgh et San Francisco, ainsi que des bureaux internationaux en Australie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en France et en Uruguay.

Pour en savoir plus sur CM Group

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 04:05 et diffusé par :