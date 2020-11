Le premier service au monde d'abonnement à l'IdO de bout en bout assurant le contrôle à distance, lancé par Hiber avec le contrôle de l'intégrité des puits de pétrole et de gaz afin de prévenir les fuites et mettre en place des pratiques plus...





La startup néerlandaise de solution d'Internet des Objets par satellite (Id0), Hiber, annonce aujourd'hui le lancement de HiberHilo, sa première solution de bout en bout de contrôle de l'intégrité des puits de pétrole et de gaz. HiberHilo est également le premier service d'abonnement au monde pour le contrôle à distance des puits de pétrole et de gaz par l'IdO. L'entreprise présentera des services similaires pour d'autres utilisations spécifiques en 2021.

Il existe une demande croissante de contrôle à distance dans des secteurs telles que l'industrie pétrolière et gazière dans le but de créer des pratiques plus durables et plus respectueuses de l'environnement, et plus particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui limite les déplacements en stoppant les contrôles de maintenance de routine. Il faut savoir toutefois que le marché de l'IdO, modèle SaaS, dans ce domaine est émergent et manque encore de simplicité. Faisant partie des premières entreprises à développer une solution de connectivité à distance pour l'IdO avec le lancement de ses nano-satellites exclusifs en 2018, Hiber a souligné le besoin urgent de solutions non conventionnelles, de bout en bout, par abonnement et facilement accessibles. Ces solutions doivent être conçues sur mesure pour des utilisations particulières, et permettant également une installation et une mise en oeuvre simples et efficaces pour les entreprises.

La solution HiberHilo de contrôle de l'intégrité des puits de pétrole et de gaz est la première offre de ce type qui sera lancé par Hiber car, aujourd'hui, ce processus reste complexe, long et onéreux (jusqu'à 40 000 dollars par visite sur le terrain). En outre, le contrôle manuel est sujet à des erreurs et, souvent, n'est pas effectué assez régulièrement.

Le contrôle est primordial pour détecter et traiter des anomalies rapidement : il peut s'agir de fuites potentielles qui, en n'étant pas traitées, peuvent avoir un impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement. La solution d'abonnement prête à l'emploi d'HiberHilo utilise le réseau mondial de satellites Hiber pour permettre aux entreprises d'automatiser le contrôle continu de la pression annulaire et à la tête de puits, allant jusqu'à 250 puits dans un rayon de 10 km, même dans les endroits les plus reculés. Les prix démarrent à 449 dollars par mois et par puits (pour 1 capteur et un contrat de 5 ans).

Le produit tout-en-un est accesible à la fois sous forme de kit de démarrage et sous forme de solution d'entreprise, tous deux présentant les caractéristiques suivantes :

Un capteur de pression et un capteur de température en option garantissant des mesures exactes et régulières - les entreprises peuvent ajouter d'autres capteurs au réseau si nécessaire

Une connectivité facile partout, permettant d'envoyer jusqu'à 24 messages par jour ou un message par heure

Alarme et paramètres d'alerte

Un tableau de bord intuitif pour le bureau et le portable

Assistance à la fois sur le site et par téléphone portable

Coen Janssen, cofondateur et directeur de la stratégie chez Hiber a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer cette proposition d'IdO, première du genre, pour le contrôle à distance, alors qu'elle est plus nécessaire que jamais. HiberHilo a déjà été testé par la Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) et la Royal Dutch Shell (plus connue sous le nom de « Shell ») sur un puits onshore abandonné. Cette technologie peut être installée en moins de 2 heures et avec une précision de 0,25 % avec un système câblé traditionnel, extrêmement fiable ».

« Nous espérons que de plus en plus d'entreprises adopteront cette nouvelle proposition qui leur fera gagner du temps, de l'argent et des vies en permettant aux équipes de contrôler l'intégrité des puits à distance et de réduire le risque des problèmes d'intégrité des puits, dans le but de créer des pratiques plus durables. L'avenir du contrôle à distance est très prometteur ».

Hiber est entré sur le marché en 2018 uniquement comme fournisseur de connectivité, utilisant sa technologie exclusive de nano-satellite pour débloquer la connectivité de l'IdO sur 90 % de la planète qui en sont dépourvus. Pour plus d'informations sur HiberHilo, consultez le site hiberhilo.com ou visionnez cette vidéo.

À propos d'Hiber

Hiber est une startup spécialisée dans les solutions d'Internet des Objets (IdO), fondée et dirigée par une équipe de rêve composée de spécialistes des satellites et d'entrepreneurs technologiques. Ces « Hibernautes » travaillent avec un objectif moonshoot : lancer et fournir des solutions d'IdO de bout en bout, connectées par des satellites dans l'espace. Plus de 55 employés travaillent sur cette technologie révolutionnaire dans les bureaux d'Hiber et Hiberland aux Pays-Bas et aux États-Unis.

À ce jour, l'entreprise a réussi à attirer des financements importants. Ainsi, en novembre 2018, Hiber est devenue la première entreprise néerlandaise de satellites commerciaux en mettant ses deux premiers nano-satellites sur orbite. Hiber a été officiellement lancé lors de la conférence Re:invent d'Amazon Web Services (AWS) en novembre 2018, où elle a été désignée Commercial Startup Launch of 2018 à la conférence AWS.

