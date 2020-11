Esade et Minerva® annoncent un partenariat pour le lancement d'un nouveau diplôme en transformation des entreprises





- La première phase du partenariat débutera avec l'offre par Esade d'une nouvelle licence en entreprise transformationnelle et impact social.

- Ce nouveau diplôme innovant combinera des cours en ligne en anglais avec un volet expérientiel axé sur des projets pratiques.

- Le projet Minerva travaillera avec Esade pour fournir onze cours d'enseignement général dispensés via la plateforme d'apprentissage Forumtm de Minerva à partir d'août 2021.

SAN FRANCISCO, 2 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Esade, l'une des plus grandes écoles de commerce du monde, et le Projet Minerva, un innovateur éducatif audacieux, ont annoncé un nouveau partenariat pour offrir des programmes axés sur l'impact social, l'innovation et l'entrepreneuriat.

Le partenariat débutera avec l'Esade qui proposera une nouvelle licence en transformation des affaires et impact social, à partir d'août 2021. Le diplôme de trois ans visera à développer chez les étudiants la capacité à diriger des entreprises, non pas dans le seul but de maximiser les revenus ou la valeur actionnariale, mais plutôt de se concentrer sur le triple résultat : les personnes, la planète et les profits. Le programme du diplôme comprendra des cours de commerce, de technologie et de sciences humaines. Les cours seront entièrement en ligne, mais le programme comprendra des expériences réelles, notamment un apprentissage par projet à Berlin et à Shanghai. Les étudiants devront également créer leur propre entreprise sociale au cours de leur projet de troisième année.

Les trois premiers semestres universitaires (onze cours d'enseignement général) sont conçus par Minerva, connue pour son programme interdisciplinaire et sa pédagogie d'apprentissage actif. Ces cours seront intégrés dans le programme complet, en étroite collaboration avec la faculté Esade. Le programme enseignera des compétences essentielles pour développer un esprit d'entreprise, et permettra aux étudiants de développer de nouveaux modèles pour résoudre les défis mondiaux les plus urgents. Le partenariat comprend également une formation complète de la faculté Esade à la pédagogie de l'apprentissage pleinement actif de Minerva, qui est basée sur la science de l'apprentissage. Tous les cours seront dispensés en direct, sous forme de séminaires, sur Forumtm, l'environnement d'apprentissage virtuel de Minerva, qui permet un engagement profond des étudiants et une évaluation détaillée de leurs performances et de leurs progrès.

« Collaborer avec Minerva, une organisation experte dans la science de l'apprentissage, qui a réimaginé l'enseignement supérieur depuis la base, réaffirme notre volonté de continuer à promouvoir les programmes de notre école », a déclaré Koldo Echebarria, directeur général d'Esade. « L'université traditionnelle ne s'intéresse souvent qu'à l'aspect cognitif de l'apprentissage. Nous devons repenser le système éducatif et travailler davantage sur les compétences et aptitudes transversales, telles que l'esprit critique, la pensée créative et la réflexion fondée sur des données probantes, nécessaires pour surmonter les difficultés et naviguer dans un monde d'incertitude. L'un des meilleurs exemples de ce changement de paradigme est celui de Minerva. Ce partenariat conduira Esade à une expérience d'apprentissage plus personnalisée pour chaque étudiant. »

« Nous ne pourrions être plus heureux d'accueillir Esade en tant que partenaire dans ce voyage visant à cultiver une sagesse critique pour l'impact social », a déclaré Ben Nelson, président, fondateur et PDG de Minerva. « Les futurs dirigeants doivent prendre des décisions éthiques dans un monde interconnecté et complexe. Cela commence par les préparer à un autre type d'éducation : une éducation qui leur apprend à naviguer dans différents contextes, plutôt que d'apprendre des concepts et des sujets isolés. Tout aussi important, étant donné la rapidité avec laquelle le monde évolue, nous devons encourager chez les étudiants la soif et la capacité de renouveler continuellement leurs connaissances. »

Ce nouveau diplôme sera enseigné en anglais et débutera en août 2021. Pour plus de détails, consultez le site Site Web d'Esade.

À propos du projet Minerva

Le projet Minerva est un pionnier de l'innovation en matière d'éducation, il propose des programmes éducatifs de haut niveau par l'intermédiaire de ses écoles phares Minerva au KGI (Keck Graduate Institute, San Francisco), ainsi que d'autres partenaires éducatifs et commerciaux.

Fondée par Ben Nelson en 2011, la mission de Minerva est de cultiver la sagesse critique pour le bien du monde. S'appuyant sur les meilleures traditions de l'enseignement des arts libéraux et des sciences, Minerva s'engage à préparer les leaders et les innovateurs mondiaux aux complexités du XXIe siècle. Sa création révolutionnaire d'un nouveau programme universitaire est détaillée dans le livre Building the Intentional University : Minerva and the Future of Higher Education (MIT Press).

