Les îles Canaries demandent aux touristes de fournir un test COVID négatif avant de pouvoir accéder à un hébergement touristique





Le gouvernement des îles Canaries a approuvé un décret-loi destiné à gérer la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie. Ce sera la première loi de ce type à encourager les tests de diagnostic par les touristes.

Le décret a été inscrit dans la loi aujourd'hui, samedi 31 octobre, dans le bulletin institutionnel des îles Canaries. (http://www.gobiernodecanarias.org/boc/)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Espagne, 2 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le gouvernement des îles Canaries a approuvé un décret-loi de mesures extraordinaires visant à gérer la crise sanitaire et économique causée par la pandémie. Le texte juridique stipule que les touristes, âgés de plus de six ans, doivent passer un test de diagnostic d'infection active certifié par les autorités sanitaires dans un délai maximum de 72 heures avant leur arrivée. Le test doit certifier que la personne a été testée négativement et qu'elle n'est pas un émetteur de COVID-19 afin d'accéder à un hébergement touristique.

Le texte prévoit notamment que, avant de réserver un logement, les touristes doivent vérifier qu'ils ont été informés que, pour accéder à leur logement, ils doivent passer un test de diagnostic accrédité. Le texte juridique approuvé par le gouvernement des îles Canaries a été proposé par les ministères du tourisme, de l'industrie et du commerce, de la santé, de l'administration publique et de la justice et de la sécurité.

Le gouvernement des îles Canaries a pris cette mesure pour réglementer l'hébergement touristique afin de protéger la santé des usagers. De plus, les mesures sont conçues de manière plus générale pour limiter la propagation des maladies qui peuvent entraîner une paralysie de l'activité touristique et économique.

Ce nouveau décret-loi fait des îles Canaries la première communauté autonome espagnole à exiger des touristes qu'ils effectuent un test de diagnostic dans leur lieu d'origine ou dans les espaces mis à leur disposition avant d'entrer dans un logement touristique.

Les résidents canariens seront dispensés de présenter un test de diagnostic négatif s'ils déclarent sous leur responsabilité qu'ils n'ont pas quitté les îles Canaries 15 jours avant leur arrivée dans un logement touristique. Les non-résidents des îles Canaries seront également dispensés de l'obligation de fournir un test négatif s'ils possèdent des documents de voyage prouvant qu'ils n'ont pas quitté les îles 15 jours avant leur arrivée à leur lieu d'hébergement touristique.

En vertu de ce nouveau règlement, les fournisseurs d'hébergement touristique ont la responsabilité de vérifier les certificats d'essai fournis par les utilisateurs de l'hébergement touristique. Ils ont également l'obligation de fournir des informations aux touristes concernant les lieux où des tests de diagnostic peuvent être effectués au cas où un touriste particulier arriverait sans documentation suffisante. Les fournisseurs d'hébergement touristique doivent refuser l'accès à tout touriste qui arrive dans leur établissement sans un test COVID-19 négatif.

Les utilisateurs de logements touristiques doivent fournir des documents, sous forme électronique ou sur papier, relatifs à la réalisation d'un test de diagnostic (effectué jusqu'à un maximum de 72 heures avant leur arrivée au logement). Les documents attestant d'un résultat négatif doivent également mentionner la date et l'heure du test, l'identité du touriste et le laboratoire responsable du diagnostic.

L'obligation de vérifier un test COVID-19 négatif pour les personnes qui arrivent aux îles Canaries pour séjourner dans un logement touristique entrera en vigueur le 14 novembre.

Le décret-loi établit le protocole à suivre dans le cas où un touriste est diagnostiqué comme porteur du COVID-19. Dans ce cas, les administrations publiques prendront les dispositions nécessaires pour trouver un logement approprié.

