Ritesh Pai rejoint TerraPay en tant que vice-président senior des produits et des solutions de paiement





LA HAYE, Pays-Bas, 1er novembre 2020 /PRNewswire/ -- Dans une démarche stratégique visant à renforcer l'activité des solutions de paiement, TerraPay, une société d'infrastructure de paiement mondiale, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ritesh Pai au poste de vice-président senior des produits et des solutions de paiement. TerraPay est un leader dans la fourniture de paiements transfrontaliers en temps réel, transparents et sécurisés, grâce à l'interopérabilité numérique entre divers instruments financiers tels que les portefeuilles et les comptes bancaires mobiles.

L'écosystème des paiements numériques étant en plein essor, l'opportunité réside dans l'échelonnement des mouvements transfrontaliers de fonds afin d'accélérer davantage les transactions de paiement en permettant une connexion plus profonde avec les consommateurs et en renforçant la croissance et le développement du secteur. Selon le rapport de recherche de MarketsandMarkets, le volume du marché mondial du paiement numérique devrait passer de 79,3 milliards de dollars en 2020 à 154,1 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,2 %. Des régions telles que le Moyen-Orient, l'Afrique, le Japon et la Corée du Sud présentent un immense potentiel. Un pourcentage impressionnant de 36 %* des acheteurs en ligne dans le monde, préférant payer avec un portefeuille électronique plutôt qu'avec les modes de paiement traditionnels, reflète une forte évolution vers les économies sans numéraire.

* Rapport mondial sur les paiements de Worldpay

Cette tendance croissante dans le comportement des consommateurs doit être encouragée, comme en témoignent les initiatives mondiales visant à encourager les paiements numériques, la prolifération des smartphones et la pénétration d'Internet. Cependant, il existe encore de nombreuses régions géographiques où un pourcentage important de la population n'a pas accès aux services financiers classiques. L'objectif de TerraPay est de s'assurer que les solutions de paiement atteignent le plus petit dénominateur commun dans toutes les zones géographiques.

En rejoignant TerraPay, Ritesh dirigera la division des solutions de paiement, en gérant les partenariats stratégiques et les projets spéciaux. Il jouera un rôle essentiel dans la conception et le développement de la future infrastructure de traitement des paiements de la société en reliant les partenaires mondiaux à la connexion unique de TerraPay, à des prix abordables.

Ritesh a eu une illustre carrière de plus de deux décennies dans le domaine du commerce de détail, de la banque numérique et des systèmes de paiement. Il rejoint TerraPay après avoir occupé le poste de président senior du groupe & responsable du service numérique à la Yes Bank, où il a été le fer de lance de la stratégie numérique de la banque.

Avant Yes Bank, Ritesh a été associé à certaines des plus grandes banques privées, dont il a dirigé le portefeuille de chaînes numériques, comme HDFC Bank, Kotak Mahindra et RBL Bank, en plus de marques de premier plan comme Ratnakar Bank, REV Asia Pacific et Fidelity National Information Systems.

En accueillant Ritesh à TerraPay, Ambar Sur, fondateur et PDG, a déclaré : « La richesse des connaissances et de l'expérience de Ritesh dans le domaine des paiements numériques, avec son approche très orientée vers les résultats, fait de lui un élément essentiel de notre force en matière de solutions. Je suis persuadé que son leadership novateur et stratégique guidera TerraPay dans sa quête de nouvelles vagues de solutions de paiement numérique sur les marchés mondiaux, permettant une transformation de l'acceptation des paiements sans numéraire, à l'échelle internationale. Je lui souhaite tout le succès possible. »

Lors de sa nomination, Ritesh Pai a déclaré : « L'évolution du secteur des paiements continue d'être dictée par les changements technologiques et le comportement des clients. Notre vision est de donner à toutes les régions, développées et mal desservies, des solutions financières leur permettant d'envoyer, de dépenser, de gérer et de se développer, en proposant des propositions axées sur les résultats. Je me réjouis à l'idée de mon parcours chez TerraPay en menant à bien cette initiative. »

À propose de TerraPay

TerraPay est un fournisseur de solutions et d'infrastructures de paiements numériques sous licence, qui ouvre la voie aux paiements internationaux. Les bases solides de l'entreprise et sa technologie de plate-forme innovante servent de moteur d'interopérabilité numérique permettant aux clients et aux entreprises du monde entier d'envoyer et de recevoir des paiements de manière sûre, transparente, efficace et en temps réel. Son réseau agile est compatible avec divers instruments et types de paiements, tout en adhérant aux règlements et normes de conformité complexes de divers marchés.

