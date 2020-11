Bitterz : une bourse de cryptomonnaie japonaise lancée aujourd'hui donne des bitcoins !





Aujourd'hui (1er novembre), au nom de Bitterz LLC (Hinds Building, Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines), nous avons le plaisir d'annoncer que notre bourse de cryptomonnaie mondiale Bitterz basée au Japon commencera à fournir des services à nos clients en Chine, à Hong Kong et Taiwan.

Pour célébrer cette grande ouverture, nous offrons actuellement 50 dollars de bitcoins à tous les clients qui ouvrent (gratuitement) un nouveau compte.

Nous espérons que vous apprécierez l'expérience du trading sur notre bourse japonaise de cryptomonnaie avec ces bitcoins.

Site officiel de Bitterz

https://bitterz.com/refs/top/10457

? Principales caractéristiques de Bitterz

1. Un environnement sûr pour continuer à trader

Bitterz est une bourse japonaise entièrement dédiée à la cryptomonnaie, ce qui est rare parmi les bourses mondiales.

Nous proposons un environnement de trading propice à l'accumulation de richesses, avec la possibilité de multiplier son apport 200 fois au maximum, un système de zéro retenues et une infrastructure d'assistance fiable.

2. Tous les développeurs sont japonais

L'équipe de développement système de Bitterz est entièrement japonaise et est constituée d'un groupe d'ingénieurs qui faisaient auparavant partie d'une grande société privée.

3. MT5 : un outil spécialisé en cryptomonnaie

Grâce à la réponse rapide de MT5, nous sommes en mesure d'offrir un environnement de trading sans stress.

Vous ne serez jamais en retard sur les évènements de trading, même dans le marché en évolution rapide de la cryptomonnaie.

4. Un environnement de trading hautement sécurisé

Nous avons mis en place une surveillance 24 heures sur 24 pour les transactions et la sécurité, un portefeuille froid (« cold wallet ») pour protéger vos avoirs, et un système d'authentification en deux étapes pour empêcher les connexions non autorisées et créer un environnement de trading hautement sécurisé.

Vos avoirs en cryptomonnaie sont assurés ; avec un portefeuille froid protégé par un protocole de multi-signatures, vos avoirs ne pourront être transférés qu'après que l'approbation de plusieurs administrateurs ait été obtenue.

La plupart de vos avoirs seront gérés dans le portefeuille froid, car nous prévoyons de stocker plusieurs jours de retraits dans le portefeuille chaud.

5. Système d'assistance fiable

Nous offrons l'assistance la plus rapide du secteur avec un personnel natif de Chine et de Taiwan pour vous permettre de profiter d'un environnement de trading sécurisé.

6. Un compte démo pour l'expérience de trading

Vous pouvez expérimenter le trading de cryptomonnaie dans le même environnement que le trading réel sans utiliser votre propre argent.

Il s'agit là d'une excellente option pour ceux qui recherchent une expérience de trading sans risque et qui veulent voir à l'avance à quel point il est facile d'utiliser les outils.

7. Un système zéro retenues rassurant

Nous avons adopté un système de zéro retenues, où même en cas de perte imprévue, il n'y a pas de dépôt supplémentaire en sus de vos avoirs, si bien que vous pourrez négocier de manière proactive sans soucis.

8. Les frais de retrait (transfert) sont pratiquement gratuits pour toujours

De nombreuses bourses ne facturent pas de frais de retrait (transfert), mais la plupart d'entre elles vous obligent à payer des frais de minage.

Bien entendu, nous ne vous ferons jamais payer de frais sur les retraits.

De plus, afin de ne pas accabler nos clients de frais de minage, nous vous rembourserons avec un crédit bonus MT5, qui rendra les frais de retrait (transfert) pratiquement gratuits.

9. Enrichissement des campagnes

Nous visons à lancer différentes sortes de campagnes à tous les moments de l'année.

Maintenant, pour célébrer la grande inauguration, nous offrons actuellement 50 dollars de bitcoins à tous les clients qui ouvrent un nouveau compte (gratuitement).

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel ci-dessous.

