Hikvision présente ses résultats financiers du troisième trimestre de 2020

HANGZHOU, Chine, le 1er nov. 2020 /CNW/ - Hikvision, un fournisseur de solutions IdO dont le principal domaine de compétence est la vidéo, a fait état de ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2020. Au cours du trimestre, Hikvision a généré des revenus de 17,75 milliards de yuans, soit une augmentation annuelle de 11,53 %, et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de l'entreprise se sont élevés à 3,81 milliards de yuans, reflétant une croissance annuelle de 0,12 %.

Entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2020, Hikvision a accumulé un revenu total de 42,02 milliards de yuans, avec une croissance annuelle de 5,48 %, et les bénéfices nets accumulés attribuables aux actionnaires étaient de 8,44 milliards de yuans, ce qui représente une croissance annuelle de 5,13 %.

Dans un contexte social et économique mondial inhabituel, Hikvision a connu une solide croissance au cours des trois premiers trimestres de 2020. Pour l'avenir, Hikvision optimisera continuellement ses opérations, innovera constamment et travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires pour surmonter les incertitudes et maintenir un développement constant.

Pour obtenir le rapport financier complet du troisième trimestre de 2020, veuillez cliquer ici .

À propos de Hikvision

Hikvision est un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore. Il est le plus grand fabricant de produits de vidéosurveillance au monde. Fort d'une main-d'oeuvre en recherche et développement à la fine pointe de l'industrie, Hikvision produit une gamme complète de solutions et produits exhaustifs convenant à un grand éventail de marchés verticaux. En plus d'offrir une sécurité robuste, les produits Hikvision comportent des fonctions de données et de veille économique étendues pour les utilisateurs finaux. Grâce à ces fonctions, les entreprises peuvent propulser leur succès commercial et optimiser l'efficacité de leurs activités. Hikvision s'engage à offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité optimales, et invite ses partenaires à tirer parti de ses ressources diverses en matière de cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision.

