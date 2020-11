Semaine nationale des personnes proches aidantes - La ministre Marguerite Blais souligne l'apport essentiel de ces personnes dévouées





QUÉBEC, le 1er nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, qui se déroule du 1er au 7 novembre 2020, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, tient à rappeler le rôle essentiel de ces personnes et à réitérer son engagement afin de leur offrir davantage de soutien et de reconnaissance.

La tenue de la semaine thématique revêt une importance particulière cette année, alors que la crise sanitaire vécue depuis le printemps dernier a mis en lumière la contribution fondamentale des personnes proches aidantes. D'ailleurs, l'une des priorités mises en oeuvre par le plan d'action pour la deuxième vague de la pandémie est de maintenir et favoriser un accès sécuritaire pour les personnes proches aidantes dans les différents milieux afin que les résidents continuent à bénéficier de l'accompagnement et du soutien de leurs proches.

La ministre Blais souhaite également profiter de l'occasion pour souligner l'adoption du projet de loi 56, le 28 octobre dernier, un jalon important de la démarche du gouvernement afin de reconnaître l'apport indispensable des personnes proches aidantes et leur offrir davantage de soutien. Ce projet de loi historique proclame officiellement la première semaine du mois de novembre Semaine nationale des personnes proches aidantes.

La première Politique nationale des personnes proches aidants sera présentée sous peu et sera suivie d'un plan d'action mettant de l'avant des mesures concrètes et diversifiées pour assurer une réponse adaptée aux besoins des personnes proches aidantes du Québec.

Citation :

« Je sais que le contexte particulier de la pandémie a été difficile pour plusieurs personnes proches aidantes et leurs proches, notamment au printemps dernier. Notre gouvernement reconnait que la présence et l'accompagnement des personnes proches aidantes sont essentiels et c'est pourquoi nous avons mis en place de nombreux assouplissements afin de s'assurer qu'elles soient en mesure d'offrir leur précieux soutien. Avec l'adoption du premier projet de loi pour les personnes proches aidantes, et à l'approche du dévoilement de la Politique nationale, nous sommes à un moment charnière de notre démarche afin de mieux reconnaitre et soutenir la grande contribution de ces personnes. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Rappelons que dès le début mai 2020, un élargissement avait été annoncé concernant les visites des personnes proches aidantes tant en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) qu'en ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF) ou en résidence privée pour aînés (RPA).

Soulignons que dans le contexte actuel de deuxième vague de la COVID-19, de nouvelles directives visant à permettre et encadrer les visites de personnes proches aidantes au sein des établissements du réseau de la santé et des services sociaux sont en vigueur. Ces nouvelles mesures offrent plus de souplesse quant à la présence des personnes proches aidantes, tout en assurant la sécurité des aînés et en appuyant la mise en place rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des infections.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

